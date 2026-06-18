Turismul egiptean continuă să înregistreze o evoluție puternică, susținută de extinderea conectivității aeriene și de cererea în creștere pentru destinațiile de vacanță cu climă caldă pe tot parcursul anului. Cu aproximativ 19 milioane de vizitatori internaționali în 2025, Egiptul a atins un nou record și și-a consolidat poziția printre cele mai importante destinații turistice din regiune.

România se numără printre piețele europene cu cea mai rapidă creștere pentru turismul egiptean. Zborurile directe și operațiunile charter din București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Constanța au contribuit la creșterea fluxului de turiști români către Hurghada, una dintre cele mai populare destinații de vacanță de la Marea Roșie.

Cu temperaturi favorabile pe tot parcursul anului, plaje întinse și o ofertă diversificată de resorturi ultra all-inclusive, Hurghada continuă să atragă turiști în căutarea unor experiențe premium de vacanță.

În acest context, Rixos Hotels Egypt și-a extins prezența în destinație prin inaugurarea Rixos Premium Magawish Bay View. Situat lângă Rixos Premium Magawish Suites & Villas, noul resort reunește conceptul Ultra All-Inclusive al brandului cu facilități moderne, experiențe gastronomice internaționale și o gamă extinsă de activități de recreere.

Amplasat la doar șapte kilometri de Aeroportul Internațional Hurghada, resortul oferă acces direct la plajă și la apele cristaline ale Mării Roșii.

Un reper important în dezvoltarea noastră la Marea Roșie”

Erkan Yildirim, CEO al Rixos Hotels Egypt, a declarat: Rixos Premium Magawish Bay View reprezintă un reper important în strategia noastră de dezvoltare la Marea Roșie. Credem în potențialul pe termen lung al Hurghadei și în rolul tot mai important pe care destinația îl joacă în turismul internațional. La Rixos, mergem dincolo de conceptul tradițional de resort și dezvoltăm experiențe complete care reunesc gastronomia, divertismentul, sportul, wellness-ul și ospitalitatea la cele mai înalte standarde. Prin Rixos Premium Magawish Bay View, continuăm să contribuim la consolidarea poziției Hurghadei printre cele mai apreciate destinații turistice de la Marea Roșie.”

Un nou resort cu 442 de unități de cazare

Rixos Premium Magawish Bay View dispune de 442 de camere, suite și vile, concepute pentru a răspunde cerințelor călătorilor internaționali care caută confort, spațiu și servicii personalizate.

Oferta de cazare include suite de până la 240 de metri pătrați, precum și exclusivistele Skyline Suites, dotate cu terase generoase, piscine private și vedere panoramică asupra Mării Roșii.

Resortul pune la dispoziția oaspeților nouă piscine, inclusiv un Infinity Pool cu vedere la mare, acces la marină și o varietate de activități sportive și recreative. Printre acestea se numără paddleboarding, schi nautic și kitesurfing, iar centrul ecvestru din cadrul complexului oferă experiențe de călărie pe litoralul Mării Roșii.

Pentru oaspeții care își doresc un nivel ridicat de intimitate, resortul include și 17 vile cu piscine private.

Gastronomie internațională și experiențe lifestyle

Conceptul gastronomic al resortului include restaurantul principal Turquoise și o selecție de restaurante à la carte, printre care Casa Fiesta, Peruana, Rasa Restaurant, L’Olivo și Mykonos.

Oferta este completată de Azure Lounge, Infinity Pool Bar, The Gin Time și Society Lounge, în timp ce Anjana Spa oferă tratamente wellness, masaje și ritualuri tradiționale de hammam.

Una dintre cele mai complexe experiențe premium din Hurghada

Oaspeții cazați la Rixos Premium Magawish Bay View beneficiază și de acces la facilitățile disponibile în cadrul Rixos Premium Magawish Suites & Villas, inclusiv restaurante, zone de divertisment, facilități sportive și experiențe lifestyle.

Împreună, cele două proprietăți formează unul dintre cele mai ample concepte de hospitality premium din Hurghada.

Continuând succesul Rixos Premium Magawish Suites & Villas

Deschis în 2021, Rixos Premium Magawish Suites & Villas s-a impus rapid printre cele mai apreciate resorturi din Hurghada, datorită amplasării sale pe litoralul Mării Roșii, conceptului orientat către vile și standardelor ridicate de servicii.

În 2025, proprietatea s-a clasat pe locul al patrulea la nivel mondial în categoria sa în clasamentul HolidayCheck al celor mai apreciate hoteluri din lume, confirmând nivelul ridicat al satisfacției oaspeților internaționali.

Prin deschiderea Rixos Premium Magawish Bay View, Rixos Hotels Egypt răspunde cererii în creștere din România și din piețele Europei Centrale și de Est și își consolidează poziția într-una dintre cele mai dinamice destinații turistice ale Mării Roșii.

Foto: Rixos

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