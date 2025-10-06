Roxana Ostroveanu, rafinament couture la PARIS FASHION WEEK

Designerul român și-a prezentat colecția Spring/Summer 2026, numită THE ARTIST.

Foto: Imroska

Colecția adusă pe podium a pus în valoare materiale cu istorie couture, precum dantelele cu poveste. Materialele folosite în colecție au o istorie vastă în lumea couture, încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, când artizanii pricepuți din Caudry, Franța, au început să folosească războaiele de țesut pentru a produce o dantelă extrem de complexă. Piesele au impresionat prin linii fluide, detalii minuțioase și o eleganță atemporală.

Un element-cheie al prezentării a fost integrarea culorilor anului 2026, precum Transformative Teal – nuanța albastru-verde ce simbolizează schimbarea și reconectarea cu natura, Wax Paper – galbenul cremos cu accente solare, și Fresh Purple – movul pal, spiritual și regal. Aceste alegeri cromatice au adus colecției o dimensiune actuală, în linie cu tendințele internaționale.

Foto: Imroska

„Am vrut să creez o colecție care să inspire și să transmită ideea de feminitate eternă, dar și de schimbare, de adaptare la lumea în care trăim. Țesăturile pe care le folosesc sunt rare, pline de istorie și fiecare piesă este unică, pentru că poartă în sine un strop de tradiție și o viziune asupra viitorului”, a spus designerul. Într-o piață cu case de modă în continuă schimbare, participarea la Paris Fashion Week a confirmat că un nume românesc poate deveni simbol de rafinament pe harta couture-ului mondial. Este începutul unei povești ce promite să ducă România mai aproape de centrul scenei internaționale de modă.

Foto: Imroska

