Interviu cu echipa proiectului EPOC despre riscul climatic, guvernanța globală și felul în care cercetarea poate sprijini decizii publice mai bune

Schimbările climatice sunt adesea discutate în termeni de temperaturi, emisii, fenomene extreme sau protecția mediului. Însă impactul lor nu se oprește aici. Clima influențează economia, investițiile, agricultura, energia, sănătatea publică, infrastructura și deciziile politice. O secetă nu este doar o problemă meteorologică. Poate deveni o problemă alimentară, financiară și socială. Un val de căldură nu afectează doar confortul zilnic, ci poate pune presiune pe sistemul energetic, pe spitale și pe bugetele publice. Iar tranziția către o economie verde schimbă modul în care companiile investesc, raportează și se raportează la viitor.

La Universitatea de Vest din Timișoara, proiectul EPOC – Economics and Policy Options for Climate Change Risk and Global Environmental Governance, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C9, Investiția I8, a analizat tocmai această zonă complexă de intersecție dintre climă, economie și politici publice. Proiectul a fost construit în jurul unei întrebări majore: cum schimbă riscul climatic sistemele economice și ce instrumente de guvernanță pot ajuta societățile să devină mai reziliente?

Am discutat cu echipa proiectului despre riscul climatic, finanțarea verde, comportamentul companiilor, deciziile cetățenilor și rolul universităților în pregătirea societății pentru o realitate climatică tot mai dificilă.

1. De ce era nevoie de un proiect precum EPOC?

Pentru că schimbările climatice nu mai pot fi tratate ca o temă separată de economie sau de viața publică. În trecut, discuția despre climă era adesea plasată în zona ecologiei: protejarea naturii, reducerea emisiilor, conservarea resurselor. Toate acestea rămân esențiale, dar astăzi știm că riscul climatic pătrunde mult mai adânc în funcționarea societății.

El afectează producția agricolă, siguranța alimentară, costurile energiei, investițiile, transportul, infrastructura, stabilitatea financiară și chiar securitatea economică a comunităților. Dacă o regiune se confruntă cu secetă repetată, consecințele nu se văd doar în sol sau în culturi, ci și în prețuri, venituri, bugete publice și migrație economică. Dacă fenomenele extreme devin mai frecvente, companiile trebuie să își regândească lanțurile de aprovizionare, iar autoritățile trebuie să investească în infrastructuri mai rezistente.

EPOC a pornit de la această realitate: riscul climatic nu rămâne izolat într-un sector. El circulă prin economie și influențează comportamente. De aceea, avem nevoie de cercetare care să explice aceste conexiuni și să ofere instrumente utile pentru decizii publice, economice și instituționale.

2. Ce a analizat concret proiectul?

Proiectul a analizat legătura dintre riscul climatic, guvernanța globală de mediu, securitatea sistemelor economice, comportamentul companiilor și reacțiile individuale. Am încercat să înțelegem nu doar ce se întâmplă cu mediul, ci și cum reacționează sistemele economice și sociale în fața acestor schimbări.

O parte importantă a cercetării a vizat modul în care riscurile climatice influențează stabilitatea macroeconomică și securitatea sistemelor economice. Alte direcții au urmărit comportamentul companiilor în raport cu presiunea climatică, investițiile verzi, guvernanța corporativă și strategiile de adaptare. De asemenea, am analizat felul în care indivizii reacționează la riscurile climatice și cum pot fi încurajate comportamente mai responsabile.

Cercetarea a folosit metode econometrice și statistice avansate, dar scopul nu a fost doar producerea de modele academice. Scopul a fost înțelegerea unor mecanisme care pot ajuta la fundamentarea politicilor publice. În fața schimbărilor climatice, deciziile trebuie să fie bazate pe dovezi, nu doar pe percepții sau reacții de moment.

3. Cum se traduce riscul climatic în viața de zi cu zi?

Riscul climatic este adesea perceput ca ceva îndepărtat: topirea ghețarilor, creșterea nivelului mărilor, fenomene din alte părți ale lumii. Dar el se manifestă foarte concret și în viața de zi cu zi. Îl vedem în verile mai fierbinți, în perioadele de secetă, în costurile energiei, în presiunea asupra agriculturii și în nevoia de a adapta orașele la temperaturi extreme.

Pentru o familie, riscul climatic poate însemna facturi mai mari la energie sau alimente mai scumpe. Pentru un fermier, poate însemna pierderi de producție. Pentru o companie, poate însemna costuri suplimentare, reglementări noi sau presiunea de a reduce emisiile. Pentru o administrație locală, poate însemna investiții în infrastructură, spații verzi, managementul apei sau planuri de intervenție pentru situații extreme.

Prin urmare, schimbările climatice nu sunt doar o problemă a viitorului. Ele sunt deja integrate în deciziile economice și publice ale prezentului. Cercetarea ajută tocmai la identificarea acelor puncte în care riscurile pot fi reduse înainte de a deveni crize.

4. De ce este importantă dimensiunea economică a schimbărilor climatice?

Pentru că economia este una dintre principalele căi prin care schimbările climatice ajung să afecteze oamenii. Dacă vorbim doar despre mediu, riscăm să nu vedem întregul tablou. Clima influențează producția, consumul, investițiile, piețele, politicile fiscale și capacitatea statelor de a răspunde la crize.

Dimensiunea economică ne ajută să înțelegem costurile inacțiunii, dar și costurile tranziției. Uneori, politicile climatice sunt prezentate ca o povară economică. Dar lipsa politicilor poate fi mult mai costisitoare. Fenomenele extreme, degradarea resurselor, pierderile agricole sau infrastructurile afectate generează costuri care pot depăși investițiile preventive.

EPOC a privit schimbările climatice ca pe o problemă de alocare a resurselor, de guvernanță și de planificare. Dacă înțelegem mai bine cum se transmit riscurile în economie, putem construi politici mai eficiente și mai echitabile.

5. Cum se schimbă comportamentul companiilor în fața riscului climatic?

Companiile resimt schimbările climatice în mai multe feluri. Unele sunt afectate direct, prin costuri de producție, disponibilitatea resurselor, transport, energie sau vulnerabilitatea lanțurilor de aprovizionare. Altele sunt influențate de reglementări, de cerințele investitorilor, de presiunea consumatorilor și de nevoia de a raporta mai transparent impactul asupra mediului.

În acest context, riscul climatic devine parte din strategia economică. Companiile nu mai pot trata clima ca pe un subiect exterior activității lor. Ele trebuie să evalueze riscuri, să planifice investiții, să își adapteze procesele și să decidă cum se poziționează într-o economie care se transformă.

EPOC a urmărit și această dimensiune: modul în care companiile reacționează la presiunea climatică, la tranziția verde și la nevoia de guvernanță corporativă mai responsabilă. Pentru că adaptarea nu este doar responsabilitatea statului. Ea implică și mediul privat, iar deciziile companiilor pot accelera sau încetini schimbarea.

6. Ce rol are guvernanța globală de mediu în acest context?

Schimbările climatice sunt globale, dar efectele lor sunt locale. Nicio țară, regiune sau comunitate nu poate rezolva singură această problemă. Guvernanța globală de mediu se referă la mecanismele prin care statele, organizațiile internaționale, companiile și comunitățile încearcă să construiască reguli comune, acorduri și instrumente de acțiune.

Dar guvernanța nu înseamnă doar documente internaționale. Înseamnă și capacitatea instituțiilor locale și naționale de a aplica politici coerente, de a colecta date, de a comunica riscuri și de a evalua impactul măsurilor adoptate. O strategie climatică bună trebuie să lege nivelul global de cel local. Altfel, rămâne o intenție generală, fără efect real asupra comunităților.

EPOC a analizat tocmai această relație dintre riscul climatic și guvernanță. Cum pot fi construite politici publice mai bune? Cum pot fi sprijinite companiile să se adapteze? Cum pot fi încurajate investițiile verzi? Cum pot fi folosite datele pentru a reduce vulnerabilitățile?

7. Cum poate ajuta cercetarea deciziile publice?

Cercetarea poate ajuta deciziile publice în mai multe feluri. În primul rând, poate clarifica problema. În loc să vorbim generic despre schimbări climatice, putem identifica riscuri specifice, sectoare vulnerabile și mecanisme economice.

În al doilea rând, cercetarea poate evalua opțiuni. Nu toate politicile au același impact. O măsură poate fi eficientă într-un context și ineficientă în altul. Unele politici pot reduce emisiile, dar pot crea costuri sociale dacă nu sunt bine proiectate. Altele pot avea efecte pozitive doar pe termen lung. Cercetarea ajută la compararea acestor opțiuni.

În al treilea rând, cercetarea poate sprijini comunicarea publică. Oamenii acceptă mai ușor schimbările atunci când înțeleg de ce sunt necesare și cum îi afectează. Datele științifice pot construi încredere dacă sunt explicate clar și responsabil.

8. Ce înseamnă finanțarea verde și de ce este importantă în discuția despre schimbările climatice?

Finanțarea verde este una dintre zonele în care se vede foarte clar legătura dintre climă și economie. Pentru ca societățile să se adapteze și să reducă impactul asupra mediului, este nevoie de investiții: în infrastructură, energie, tehnologii curate, eficiență, transport, agricultură sustenabilă și soluții pentru orașe mai reziliente.

Dar investițiile nu apar doar pentru că există o problemă. Ele au nevoie de politici, mecanisme financiare, încredere, date și evaluări de risc. Finanțarea verde încearcă să orienteze resursele către proiecte care reduc vulnerabilitățile climatice și sprijină tranziția către modele economice mai sustenabile.

Pentru EPOC, această temă este importantă deoarece arată că răspunsul la schimbările climatice nu depinde doar de voință politică sau de conștientizare publică. Depinde și de felul în care circulă capitalul, de modul în care sunt evaluate riscurile și de capacitatea instituțiilor de a crea condiții pentru investiții responsabile.

9. Ce rezultate ale proiectului considerați cele mai importante?

Un rezultat important este producția științifică amplă generată în cadrul proiectului: articole indexate în Web of Science, publicații în reviste de prestigiu, capitole, conferințe internaționale și un volum publicat la Springer dedicat finanțării verzi și provocărilor schimbărilor climatice.

Dar poate la fel de important este faptul că proiectul a construit o direcție de cercetare. EPOC a adus împreună metode, colaborări, teme și expertiză internațională. A creat un cadru în care cercetătorii pot continua să lucreze pe teme legate de risc climatic, economie verde și guvernanță de mediu.

Rezultatele unui proiect nu trebuie măsurate doar prin livrabile. Contează și ce rămâne după proiect: oameni formați, colaborări, vizibilitate internațională, capacitatea de a aplica pentru noi finanțări și de a participa la dezbateri științifice globale.

10. De ce este important că un astfel de proiect s-a derulat la Timișoara?

Pentru că arată că cercetarea cu relevanță globală poate fi făcută și în regiuni care nu sunt considerate centre tradiționale ale științei europene. Timișoara are o poziție importantă în regiunea de vest, are universități, cercetători, deschidere internațională și capacitatea de a conecta teme locale cu probleme globale.

Schimbările climatice nu sunt o temă abstractă pentru regiune. Agricultura, infrastructura, orașele, energia și sănătatea publică sunt toate afectate de schimbările climatice. Prin urmare, expertiza dezvoltată aici poate avea relevanță atât pentru comunitatea internațională, cât și pentru deciziile regionale.

Faptul că UVT a găzduit un proiect de acest tip consolidează profilul instituției în cercetarea privind clima, economia și politicile publice. În același timp, arată că regiunea de vest poate contribui la producerea de cunoaștere, nu doar la consumul ei.

11. Cum se leagă EPOC de ideea de reziliență?

Reziliența înseamnă capacitatea unei comunități sau a unui sistem de a face față șocurilor și de a se adapta. În cazul schimbărilor climatice, reziliența nu se construiește doar prin infrastructură fizică, ci și prin cunoaștere. Trebuie să știm unde suntem vulnerabili, ce costuri pot apărea, ce politici funcționează și cum pot fi implicate comunitățile.

EPOC contribuie la această reziliență prin înțelegerea legăturilor dintre climă, economie și guvernanță. Nu putem preveni toate efectele schimbărilor climatice, dar putem reduce impactul lor dacă acționăm informat.

În acest sens, cercetarea devine o formă de infrastructură. Nu este vizibilă precum un drum sau un pod, dar ajută societatea să ia decizii mai bune.

12. Ce rămâne după finalizarea proiectului și care este mesajul principal pentru publicul larg?

Rămâne o capacitate de cercetare mai puternică. Rămân publicații, colaborări, competențe, teme de cercetare și experiență instituțională. Rămâne și ideea că cercetarea economică poate fi un instrument esențial în pregătirea pentru schimbările climatice.

Mesajul principal este că schimbările climatice ne privesc pe toți. Nu sunt doar despre natură, ci despre economie, sănătate, orașe, agricultură, locuri de muncă și viitorul comunităților. Iar răspunsul la aceste provocări nu poate fi construit doar pe opinii sau reacții emoționale. Avem nevoie de cercetare, de date și de politici bine gândite.

EPOC arată că problemele globale pot fi analizate riguros și că universitățile pot avea un rol important în explicarea și gestionarea lor. Cercetarea nu oferă întotdeauna răspunsuri simple, dar poate oferi întrebările corecte și instrumentele necesare pentru decizii mai bune.

În fața riscului climatic, întrebarea nu este doar dacă vom fi afectați. Întrebarea este cât de pregătiți suntem. Iar pregătirea începe cu înțelegerea.

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Foto: PNRR

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