Supraimpozitarea jocurilor de noroc online poate fi o soluție riscantă pe piețele reglementate

În timp ce funcționarea instituțiilor financiare este gestionată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și trebuie să respecte numeroase proceduri, operatorii iGaming activează pe baza licențelor locale primite de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), care controlează frecvent activitatea acestora.

În administrarea politicilor fiscale cu privire la domeniul de gambling, autoritățile încearcă să găsească un echilibru între generarea de venituri la bugetul de stat, protecția consumatorilor și menținerea unui mediu concurențial funcțional.

Creșterea taxelor și impozitelor aplicate operatorilor licențiați este adesea privită ca o modalitate rapidă de majorare a încasărilor la bugetul de stat. Cu toate acestea, specialiștii în reglementare și economie consideră că supraimpozitarea poate produce efecte nedorite.

Rolul fiscalității în industria iGaming

Sistemele de taxare aplicate operatorilor de jocuri de noroc online au scopul de a asigura contribuții la bugetul public și de a susține mecanismele de control și supraveghere a pieței. În majoritatea jurisdicțiilor, companiile plătesc taxe de licențiere, contribuții specifice industriei și impozite aferente activității desfășurate.

Un nivel echilibrat al fiscalității urmărește să permită:

funcționarea sustenabilă a operatorilor licențiați

investiții în tehnologii și securitate

dezvoltarea programelor de joc responsabil

menținerea unei oferte competitive pentru utilizatori

atragerea activității către mediul reglementat

Riscul migrării către piața nereglementată

Printre problemele care apar atunci când povara fiscală depășește nivelurile considerate sustenabile de către industrie se remarcă posibilitatea migrării utilizatorilor către operatori care funcționează în afara cadrului legal local. Paradoxal, o măsură destinată creșterii veniturilor bugetare poate conduce, în anumite situații, la reducerea bazei de impozitare.

Fenomenul este desigur ilegal, însă chiar și cele mai avansate tehnologii sunt limitate în a opri fluxurile de jucători să aleagă branduri nelicențiate. Riscurile sunt imense, căci nu se rezumă la lipsa totală a colectării de taxe și impozite pentru acele rulaje generate. Este redus gradul de protecție a consumatorilor și apar dificultăți în aplicarea măsurilor de joc responsabil.

Impactul asupra competitivității operatorilor onești

Companiile care activează legal într-o piață reglementată suportă deja costuri importante legate de licențiere, conformitate, securitate cibernetică și verificarea identității utilizatorilor.

Majorarea excesivă a fiscalității poate limita capacitatea acestora de a investi în dezvoltarea tehnologică, inovație și produse noi, programe de fidelizare, soluții avansate de securitate și măsuri dedicate jocului responsabil. Mai mult decât atât, nu trebuie ignorat faptul că sectorul de gambling este un important angajator și alimentează și alte sectoare economice, pe verticală.

Cei pasionați de jocuri pacanele online pe bani au nevoie de un mediu sigur și corect, dincolo de varietatea de resurse de gambling (colecții ample de sloturi online, jocuri de masă de cazinou live, pariuri sportive) și de atractivitatea campaniilor promoționale. Concurența ridicată pe această piață avantajează consumatorii, însă povara fiscală excesivă poate afecta nedorit experiența utilizatorilor.

Orientarea către jocul responsabil în iGaming

În ultimii ani, o parte semnificativă a costurilor de operare în industria jocurilor de noroc online este direcționată către sprijinirea principiului de joc responsabil. Acesta este menit să ajute la echilibrul financiar al participanților prin proiectarea unui comportament rațional, cu limite ferme de bani și de timp alocate pentru distracția în iGaming.

Piețele reglementate au fost create tocmai pentru a oferi utilizatorilor un mediu controlat și sigur. Operatorii licențiați sunt obligați să respecte reguli stricte privind protecția datelor, verificarea identității, prevenirea fraudelor și implementarea instrumentelor de joc responsabil – de la notificări și setări de limite, la autoexcludere și suport specializat.

În concluzie, deși apare adesea în societate tentația creșterii taxării operatorilor de jocuri de noroc, sustenabilitatea economică a domeniului este foarte importantă.

Dezbaterea privind taxarea industriei jocurilor de noroc online continuă în numeroase state, pe fondul nevoii de venituri bugetare și al preocupărilor privind protecția consumatorilor. Succesul unei piețe reglementate depinde de găsirea unui echilibru între nivelul fiscalității și capacitatea operatorilor de a funcționa competitiv.

Foto: Canva

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