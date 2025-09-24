1. Dezinfectanți cu acțiune rapidă

Dezinfectanții cu acțiune rapidă sunt soluții profesionale concepute pentru a elimina majoritatea bacteriilor, virusurilor și fungilor în doar câteva zeci de secunde până la câteva minute. Îi găsești pe Sanito. Aceștia sunt formulați pe bază de alcool (etanol, izopropanol) sau alte substanțe biocide rapide, care distrug membranele celulare ale microorganismelor imediat ce intră în contact cu ele.

Cum funcționează

  • produsele pe bază de alcool (precum Alcoholgel Premium) acționează prin deshidratarea microorganismelor și denaturarea proteinelor celulare — ceea ce le distruge rapid structura;
  • timpul de contact recomandat este în general între 30 de secunde și 2 minute, în funcție de produs și concentrație;
  • sunt disponibile sub formă de spray, gel sau soluție lichidă, ceea ce permite aplicarea rapidă pe suprafețe frecvent atinse: mânere, întrerupătoare, blaturi, mese, telefoane, tastaturi etc.

Beneficii cheie

  • Rapiditate: ideale pentru situațiile în care nu ai timp pentru o dezinfecție completă, dar ai nevoie de acțiune imediată (ex. între doi clienți, în zone cu trafic intens).
  • Eficiență dovedită: majoritatea au spectru larg (bactericid, fungicid, virucid) și sunt avizate de Ministerul Sănătății pentru uz profesional.
  • Fără clătire: în cele mai multe cazuri nu necesită ștergere sau clătire ulterioară (dar doar dacă sunt aplicate pe suprafețe compatibile).
  • Ușor de transportat și aplicat: poți avea mereu la îndemână un flacon mic pentru zone de lucru mobile sau puncte de igienizare.
Recomandări
Unde sunt cel mai des folosiți

  • în spitale și clinici, pentru dezinfecția rapidă a echipamentelor sau a mobilierului între pacienți;
  • în saloane de înfrumusețare, pentru curățarea scaunelor, tăvilor, frezelor sau mesei de lucru între cliente;
  • în birouri și spații comerciale, pentru igienizarea mânerelor, birourilor, tastaturilor, telefoanelor;
  • în restaurante, pentru ștergerea meselor între serviri sau igienizarea aparaturii nealimentare.

2. Dezinfectanți cu efect rezidual

Spre deosebire de produsele cu acțiune imediată, care dezinfectează doar în momentul aplicării, dezinfectanții cu efect rezidual continuă să protejeze suprafața timp de mai multe ore după utilizare. Sunt soluții ideale pentru spații unde fluxul de persoane este constant, iar re-dezinfectarea frecventă este greu de realizat.

Cum funcționează?

Acești dezinfectanți conțin substanțe active care aderă la suprafață și continuă să neutralizeze agenți patogeni chiar și după ce lichidul s-a evaporat.
Un exemplu este Klintensiv bactericid și virucid, avizat de Ministerul Sănătății, care asigură protecție de până la 4-6 ore pe suprafețele tratate (în condiții normale, fără contact intens).

Această acțiune prelungită este utilă mai ales în:

  • bănci, recepții, birouri open-space, unde mai multe persoane ating aceeași masă, tastatură sau mâner;
  • școli și grădinițe, unde curățarea permanentă nu este posibilă, dar expunerea este constantă;
  • saloane și clinici, între clienți/pacienți, mai ales în zonele greu accesibile sau intens atinse.

Beneficii importante:

  • Reduc frecvența dezinfectării în timpul programului – mai puțină presiune pe personal și un consum mai eficient de produse;
  • Protejează suprafețele între aplicări, prevenind acumularea microorganismelor;
  • Pot reduce riscul de contaminare încrucișată în spații aglomerate.

3. Dezinfectanți naturali

Persoanele care caută opțiuni mai blânde pentru locuințele cu copii sau animale pot alege dezinfectanți pe bază de alcool etilic sau extracte din plante. Acest tip de produs elimină multe bacterii și se potrivește pentru curățarea zilnică a suprafețelor uzuale, cum ar fi mesele și mânerele de uși. În cazul unor focare, recomand să folosești doar produse avizate ca biocide, mai ales în spații medicale. Poți descoperi și alte opțiuni de igienizare profesională accesând Sanito.

4. STERISOL™ – Dezinfectant multifuncțional

STERISOL™ oferă utilizatorilor o gamă largă de aplicări, de la suprafețe, la instrumentarul medical. Acest dezinfectant concentrat necesită diluare conform indicațiilor producătorului. Folosește mereu echipament de protecție pentru mâini dacă formulele nu sunt destinate uzului direct. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la iritații sau ineficiență a produsului.

Recomandări
Recomandări pentru utilizarea corectă

  • Citește atent eticheta fiecărui produs și respectă dozele recomandate.
  • Curăță murdăria de pe suprafață înainte de aplicarea dezinfectantului.
  • Nu amesteca mai multe produse, deoarece pot apărea reacții iritante sau toxice.
  • Aerisește camerei în timpul și după aplicare, mai ales dacă utilizezi dezinfectanți puternici.
  • Cere mereu sfatul unui medic sau farmacist dacă ai dubii privind utilizarea în siguranță a unui produs sau apar reacții neplăcute.

Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultul medical de specialitate. Orice măsură de prevenție devine mai eficientă dacă te informezi corect și consulți specialiștii.

Foto: Shutterstock

