Tu știi care e profilul tău de investitor? Cât durează să descoperi?

Modul în care reacționezi la o scădere de 20%, perioada pentru care ești dispus să păstrezi o investiție și riscul pe care îl accepți spun multe despre profilul tău de investitor. Identificarea acestuia îți poate explica inclusiv de ce anumite strategii ți se potrivesc, iar altele devin greu de urmat după primele luni. Procesul poate începe în câteva minute, însă înțelegerea propriului comportament se construiește și din deciziile pe care le iei în timp.

Profilul de investitor pornește de la modul în care te raportezi la risc

Toleranța la risc ocupă un loc important în conturarea profilului, însă contează și obiectivele financiare, orizontul de timp sau reacția ta în perioadele cu volatilitate ridicată. Dacă o scădere de 15% te determină să reconsideri imediat investițiile, informația respectivă spune ceva despre nivelul de risc cu care te simți confortabil.

Profilul îți poate servi drept reper atunci când îți construiești strategia și stabilești structura portofoliului. Dacă vrei să afli în ce categorie te încadrezi, click aici și pornește de la evaluarea propriului comportament investițional.

Cât timp îți ia să îți înțelegi profilul?

Identificarea profilului poate începe prin completarea unui chestionar, însă experiența din piață adaugă informații pe care răspunsurile teoretice le surprind mai greu. Este posibil să consideri că accepți scăderi importante, iar o corecție serioasă a portofoliului să îți arate că limita ta de confort se află mai jos decât estimai.

Experiența te ajută să observi aceste reacții și să îți ajustezi strategia în consecință. Dacă ești la început și vrei să aprofundezi modul în care te raportezi la investiții, rezerva un loc în programul ADN de Investitor.

Ce îți spune comportamentul din perioadele de scădere?

Perioadele dificile din piață scot la suprafață toleranța la risc mai bine decât lunile în care portofoliul crește constant. O scădere de 5% poate trece aproape neobservată, pe când la 15% sau 25% pot apărea îndoieli legate de pozițiile deținute și de strategia aleasă.

Observă motivele care te determină să intervii asupra portofoliului. Schimbarea situației unei companii, depășirea nivelului de risc stabilit sau modificarea obiectivelor pot justifica o decizie, în timp ce reacțiile provocate exclusiv de fluctuațiile zilnice îți pot arăta că strategia presupune mai mult risc decât ești confortabil să accepți.

Orizontul de timp schimbă modul în care privești investițiile

Obiectivele pentru următorii trei ani conduc la alte decizii față de cele stabilite pentru următorii 20 de ani. Cu cât momentul în care vei avea nevoie de capital este mai apropiat, cu atât capacitatea de a trece prin perioade lungi de volatilitate poate deveni mai redusă.

Ia în calcul și eventualele schimbări ale obiectivelor financiare. Capitalul destinat pensionării, economiile pentru o achiziție planificată peste câțiva ani și banii investiți pentru acumularea de avere pe termen lung au orizonturi diferite, iar acest lucru influențează riscul pe care îl poți integra în strategie.

Profilul se vede și în modul în care iei deciziile

Unii investitori sunt confortabili cu perioade lungi în care portofoliul se află sub maximul anterior, în timp ce alții preferă limite mai stricte pentru pierderile acceptate. Frecvența cu care intervii asupra pozițiilor, nivelul de expunere pe care îl accepți și criteriile după care cumperi sau vinzi completează imaginea profilului tău.

Poți urmări inclusiv deciziile luate în ultimele șase sau 12 luni. Motivele pentru care ai cumpărat, situațiile în care ai vândut și reacțiile avute în perioadele volatile îți arată dacă strategia folosită este compatibilă cu modul în care investești în practică.