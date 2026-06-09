VELUX Romania: În 5 ani, ferestrele de mansardă acționate electric vor domina piața de profil din România

Potrivit companiei, interesul pentru soluțiile electrice și solare este alimentat de familiarizarea consumatorilor cu tehnologia smart și de dorința acestora de a integra în locuințe produse care simplifică viața de zi cu zi. Funcționalități precum controlul prin aplicație, automatizarea ventilației sau senzorii de ploaie integrați sunt din ce în ce mai apreciate, mai ales în cazul ferestrelor montate la înălțime.

VELUX observă că noile generații de consumatori – Millennials și Gen Z – sunt tot mai orientate către produse sustenabile și eficiente energetic, având o deschidere mai mare către tehnologie și digitalizare. Tendința este vizibilă în special în marile orașe, unde dezvoltarea rezidențială se aliniază conceptelor smart home, însă compania remarcă o creștere graduală a interesului și în mediul rural, în special după perioada pandemiei, când tot mai mulți români au început să investească în locuințe la casă.

„După aproape 30 de ani de activitate în România, cea mai mare transformare pe care am văzut-o este schimbarea modului în care oamenii percep locuitul la mansardă. În 1997, conceptul de a transforma mansarda într-un spațiu de locuit era aproape inexistent. Astăzi, tot mai mulți români aleg acest tip de locuire datorită confortului, luminii naturale și stării de bine pe care o oferă. Faptul că am contribuit la această schimbare este una dintre cele mai mari satisfacții profesionale pentru echipa VELUX România.

Privind spre următorii cinci ani, ne dorim să redefinim standardul locuirii la mansardă și să accelerăm adoptarea soluțiilor electrice și solare. Credem că acestea vor deveni noul standard în piață, deoarece răspund perfect nevoilor actuale ale consumatorilor: confort, eficiență energetică, sustenabilitate și integrare inteligentă în locuințele moderne. Strategia noastră este să facem aceste soluții tot mai accesibile și să oferim generațiilor actuale și viitoare o experiență de locuire mai sănătoasă și mai conectată la tehnologie”, a declarat Noemi Ritea, Managing Director VELUX România.

VELUX Romania: În 5 ani, ferestrele de mansardă acționate electric vor domina piața de profil din România

În ultimii ani, segmentul renovărilor a devenit principalul motor de creștere al pieței. Ferestrele de mansardă existente în România au, în medie, între 20 și 25 de ani, iar tot mai mulți proprietari aleg să le înlocuiască cu soluții moderne, cu geam triplu și funcționalități inteligente integrate.

Compania subliniază și beneficiile pe care noile soluții le aduc din perspectiva confortului și a eficienței energetice. Produsele VELUX pentru protecția împotriva căldurii pot reduce temperatura interioară cu până la 7°C, contribuind la diminuarea necesității utilizării aerului condiționat sau a ventilatoarelor electrice. În plus, aportul crescut de lumină naturală și aer proaspăt contribuie la un climat interior mai sănătos și la îmbunătățirea stării de bine.

Portofoliul VELUX România include în prezent ferestre de mansardă din lemn și lemn învelit în poliuretan, soluții electrice și solare, ferestre pentru acoperiș terasă, rulouri și rolete exterioare din aluminiu, precum și accesorii inteligente integrate în ecosistemele smart home. În 2026, compania a lansat și o nouă generație de ferestre cu deschidere în partea superioară, concepute pentru a oferi mai mult spațiu și priveliști extinse de la nivelul acoperișului, precum și noi tipuri de geamuri cu performanțe energetice îmbunătățite.

Pe termen mediu și lung, VELUX România își propune să accelereze adoptarea soluțiilor smart și să continue colaborarea cu distribuitorii autorizați VELUX, montatori certificați arhitecți, proiectanți și constructori pentru dezvoltarea unor locuințe moderne, eficiente energetic și adaptate stilului de viață actual.

Despre Grupul VELUX 

Ferestrele de mansardă VELUX au adus lumină naturală și aer proaspăt în casele oamenilor din întreaga lume de mai bine de 80 de ani, creând medii de trai mai bune. Oferim o gamă variată de produse, care include ferestre de mansardă și ferestre pentru acoperiș terasă, rulouri interioare, produse pentru protecție împotriva căldurii și rolete exterioare, precum și soluții de montaj și pentru case inteligente. Acestea ajută la crearea unor locuințe luminoase, sănătoase și eficiente din punct de vedere energetic pentru oamenii care trăiesc, lucrează, învață și se joacă în spațiile de sub acoperiș. Lucrăm la nivel global – cu operațiuni de vânzări și producție în 37 de țări, cu aproximativ 11.400 de angajați în întreaga lume. 

Grupul VELUX este deținut de VKR Holding A/S, o societate cu răspundere limitată deținută de către Fundația Villum și membrii ai familiei Kann Rasmussen. În 2025, Grupul VELUX a avut un venit total de 2,97 miliarde EUR, în timp ce VKR Holding a înregistrat un venit total de 4,11 miliarde EUR. În același an, Fundația Villum și VELUX FOUNDATION au donat un total de 306 milioane de euro sub formă de donații caritabile. 

Pentru mai multe informații despre Grupul VELUX, vizitează velux.ro.

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