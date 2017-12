9 ponturi CA SĂ FACI SEX de calitate de Sărbători!

În cazul în care nu puteţi să respectaţi recomandarea de mai sus, iată 9 ponturi care te ajută să faci faţă unei partide de sex din perioada meselor copioase de Sărbători.

1. Mai subţire cu friptura de curcan!

Curcanul la cuptor e minunat, ne place tuturor, însă dă o somnolenţă… de zile mari după ce-l mănânci. Asta pentru că are o enzimă numita triptofan care creează senzaţia de oboseală. Or, dacă ţi-ai propus să faci şi sex după o asemenea masă… las-o mai moale cu friptura de curcan.

2. Desertul drept motivaţie

Cu puţina voinţă, o să poţi să sari peste mesele copioase de Sărbători, dacă te gândeşti că după aceea o să ai parte de o porţie zdravănă din desertul tău preferat pe care, eventual, poţi să-l mănânci în dormitor, direct de pe corpul partenerului(ei).

3. Atenţie la băutură!

Consumul de alcool nu face casă prea bună cu starea sprintenă de care ai nevoie pentru o partidă de sex reuşită. Atenţie mare la numărul de pahare, dacă ţi-ai propus să te mai şi zbengui după cină.

4. Poziţia „pe la spate” este exclusă

Evită poziţia pe la spate pentru că e posibil să vomiţi. Sunt recomandate poziţiile: femeia deasupra sau lingura.

5. Puteţi să sării peste preludiu…

…mai ales dacă aveţi gura prea obosită de atâta mestecat şi mâinile la fel de obosite de la tăiatul mâncării din farfurie. Ca să vă distraţi şi să faceţi sex, puteţi să săriţi peste partea siropoasă.

6. Un digestiv pe noptieră!

Aşează-ţi din timp pe noptieră un pahar cu apă şi un digestiv. În cazul în care ţi se face rău pe nepusă masă, n-o să trebuiască s-o iei la fugă prin toată casa, să cauţi ceva pentru digestie.

7. Evită complet sexul anal şi alte jocuri în zona respectivă

Nu e nevoie să mai explicăm de ce… Poţi să faci cât sex anal vrei, dar nu când intenstinele sunt pline şi pot oricând să explodeze.

8. Nu-ţi expune burta plină de alimente

Poate că eşti genul de persoana mândră de burta rotundă şi satisfacută… Dar, în caz contrar, nu renunţa la tricoul tău larg atunci când faci sex.

9. Pregăteşte-te să te distrezi copios

Imaginează-ţi că după o masă aşa copioasă, o groază de chestii se pot întâmpla: să tragi vânturi, să eructezi sau chiar să vomiţi! Dar dacă te apuci să faci sex după masa de Crăciun sau de Revelion, fii pregatit/ă să râzi în hohote.