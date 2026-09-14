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BYD va lansa în 2027 primele mașini electrice pentru care promite 1.200 kilometri autonomie. Ce este bateria solid-state cu care le echipează

Daniel Ionașcu
Daniel Ionașcu
Senior Reporter
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angwang U9
Yangwang U9 este cea mai rapidă mașină din lume Foto: Shutterstock
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BYD va lansa în 2027 un vehicul echipat cu o baterie solid-state pe bază de sulfură, dezvoltată intern, ca demonstrație tehnologică, reflectând presiunea de a valida avantajele bateriilor de nouă generație și de a rămâne cu un pas înaintea concurenților, scrie ChinaEVHome.com.

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Producția-pilot arată că linia de 2 GWh este activă, cu un randament de peste 90% și o densitate energetică țintită a celulelor de 400 Wh/kg. Un prototip a atins o autonomie combinată CLTC de 1.218 km, relevă sursa citată.

Standardul chinezesc CLTC este concentrat mai mult pe trafic în oraș, astfel că este mai „blând” decât cel global WLTP. Ca o regulă simplă, din autonomia CLTC se extrage 20% și rezultatul rămas reprezintă autonomia în caz de utilizare „normală”.

Printre concurenții direcți ai BYD se numără CATL și GAC, care urmăresc termene similare, dar riscurile includ volume limitate în 2027 (câteva mii), scalarea la 20 GWh și un calendar neclar al producției în serie.

Stella Li, vicepreședinte senior al BYD, a declarat într-un interviu acordat site-ului Carwow.es la Valencia, Spania, că BYD intenționează să lanseze primul său vehicul echipat cu tehnologia proprie de baterii cu stare solidă în 2027.

Producție de nișă

Cu toate acestea, vehiculul va fi poziționat mai degrabă ca un model de validare și demonstrare a tehnologiei decât ca un produs destinat pieței de masă pentru consumatorii obișnuiți.

BYD nu a dezvăluit încă numele modelului, capacitatea bateriei sau specificațiile de performanță și nu a furnizat un calendar oficial pentru producția în serie și lansarea comercială.

BYD a început cercetările preliminare privind tehnologiile de baterii cu starea solidă pe bază de sulfură și de oxid în 2016, înainte de a-și reorienta eforturile de cercetare și dezvoltare către bateriile solid state pe bază de sulfură după 2018.

Pe baza informațiilor tehnice făcute publice de FinDreams Battery, produsele de nouă generație ale BYD aflate în faza de validare pe vehicule vor urma probabil calea bazată pe sulfuri.

Testele anterioare au arătat că BYD vizează o densitate energetică a celulelor de 400 Wh/kg pentru bateriile sale solid state, mai mult decât dublul celei a bateriilor Blade actuale, produse în serie.

Linia de producție pilot de 2 GWh a BYD din Pingshan, Shenzhen, a început să funcționeze în februarie 2026.

Linia este utilizată pentru validarea procesului de fabricație a celulelor și pentru testarea vehiculelor.

Între timp, construcția unei linii de producție în serie de 20 GWh în Bishan, Chongqing, este programată să înceapă în al treilea trimestru al anului 2026, iar instalările demonstrative în serie sunt planificate începând cu 2027.

Yangwang sau Denza?

Având în vedere ritmul actual de dezvoltare, se preconizează că introducerea vehiculelor cu baterii solid state în jurul anului 2027 va rămâne la o scară redusă.

Aplicațiile inițiale se vor concentra probabil pe modelele premium, precum cele din gama mărcilor Yangwang sau Denza ale BYD, cu volume care ar putea fi limitate la câteva mii de unități.

Denza are deja un model numit Z9GT cu o autonomie de 1.036 km pe standardul chinezesc CLTC.

Yangwang s-a remarcat prin realizarea unor modele cu aptitudini speciale, precum un SUV amfibiu sau un model hipercar care a devenit cea mai rapidă mașină din lume, cu 496 km/h.

Concurență mare

BYD nu este însă singură în tentativa lor. Marile companii chineze, inclusiv CATL și GAC, au stabilit public termene similare.

Acestea prevăd instalări demonstrative la scară mică în principal pentru perioada 2027–2028, adoptarea pe scară mai largă nefiind de așteptat să prindă avânt decât după 2030.

CATL este cel mai mare producător de baterii din lume. Acesta a prezentat în acest an primele baterii cu sodiu, care rezistă la temperaturi foarte mici.

GAC este un producător auto de stat cu sediul în orașul sudic Guangzhou. Presa chineză a scris recent că GAC ar urma să fuzioneze cu alt producător de stat FAW.

Acesta din urmă are la rândul său proiecte privind bateriile solid-state, anunțând o baterie cu o densitate energetică care depășește 500 Wh/kg și o capacitate de 142 kWh, suficient pentru o mie de kilometri. În alt caz, la o densitate de 340 Wh/kg și o capacitate totală de 200 kWh, autonomia promisă este de 1.600 km.

În fine, grupul Chery, deținut tot de stat, a testat la rândul său baterii solid state. Grupul promite mașini electrice cu autonomie de 1.500 de kilometri, primul model urmând să fie lansat anul viitor. Bateria va fi lansată pe marca Exceed.

Viitoarea revoluție

Bateriile solid state sunt „sfântul Graal” al bateriilor. Acestea au atât anodul, cât și catodul, solizi, ceea ce le face să aibă densități mai mari, deci autonomie mai mare.

De asemenea, sunt mult mai sigure decât cele cu lichid, care pot lua foc mai ușor.

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Tags: mașini electrice Stiri China
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