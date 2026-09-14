Ce se întâmplă în culisele „Burlacii: Foc în Paradis”. Emilia Vlaicu, producător general, face dezvăluiri incendiare

Începând cu 14 septembrie telespectatorii pot urmări cea mai nouă producție marca Pro Tv și Voyo. Iubiri, gelozii, trandafiri, răzgândiri de ultim moment și concurenți care încearcă să se ascundă de camere! „Burlacii: Foc în Paradis” promite să fie unul dintre cele mai imprevizibile realoty show-uri ale toamnei. Libertatea a stat de vorbă cu Emilia Vlaicu, producătoarea emisiunii, care a dezvăluit ce se întâmplă în vila în care șapte fete și șase băieți sunt puși față în față cu tentația, competiția și propriile emoții.

Emilia Vlaicu avertizează că nici măcar echipa din spatele camerelor nu a reușit să anticipeze tot ce urma să se întâmple.„O să încep cu începutul și o să spun că o să începem pe 14 septembrie, cred că toată lumea știe. O să fie și pe Voyo și pe Pro TV. Foarte important, luni, lunea aceasta pe 14, de la ora 22:00, o să fie încărcate trei episoade, primele trei episoade pe Voyo, așa că aveți film în maraton, cum se spune, pe toate canalele astea de streaming. Emisiunea este luni, marti, miercuri și joi. Despre ce e vorba? În primul episod intră în casă șase băieți și șapte fete, cred că deja i-ați cunoscut, parte dintre ei sunt persoane deja cunoscute care au mai participat la alte show-uri și care nu și-au găsit iubirea sau și-au găsit pe cineva dar nu a durat relația și își mai dau o nouă șansă la iubire în acest reality show. Dar sunt si persoane necunoscute, extrem de interesante, sunt tipologii foarte diferite. Ce inseamna? Stau toti într-o vila cu piscină foarte mare și trebuie să se cunoască între ei. Băieții și fetele trebuie să se cucerească. De luni până miercuri, iar joi, în fiecare joi, este o ceremonie a trandafirilor, unde se elimină concurenți”, a povestit producătorul general pentru Libertatea.

Încă din prima săptămână, concurenții au o singură misiune: să se cucerească reciproc și să obțină trandafirul care le poate salva locul în competiție. Cum în casă intră șase băieți și șapte fete, regula este simplă, dar nu pe placul tuturor. Fiecare băiat are un singur trandafir și trebuie să aleagă fata pe care vrea să o păstreze în casă. Cum sunt doar șase trandafiri, una dintre ele va pleca acasă.

„Deci, intră băieți în casă, intră fete, trebuie să se îndrăgostească, trebuie să se seducă, pentru că în acest format, ce este foarte interesant, este puterea trandafirului. În fiecare ceremonie a trandafirului, fiecare băiat are câte un trandafir, pe care poate să îl ofere unui singure fete, unei singure fete pe care vrea să o țină în casă. În prima săptămână sunt în casă șase băieți și șapte fete. În ceremonia trandafirului există doar șase trandafiri. Asta înseamnă că o fată va rămâne fără trandafir și va fi cea care va pleca acasă. După o săptămână, fetele vor fi cele care vor elimina băieții. Deci băieți, fete, trebuie să intre în casă să se seducă și să convingă sexul opus să-i ofere în fiecare ceremonie un trandafir ca să poată să-și continui această aventură la „Burlacii: Foc în Paradis”, ne-a mai explicat Emilia Vlad.

Nici producătorii nu știau ce urma să se întâmple la filmări

Cu toate că am sperat să aflăm mai multe detalii de la Emilia Vlaicu, producătoarea emisiunii, aceasta ne-a asigurat că nici măcar ea nu a știut dinainte cine cu cine se place, cine se ceartă și cine pleacă acasă, căci realitatea de la filmări a fost cu totul alta.

„M-au luat prin surprindere concurenții. Chiar și ei se iau pe ei prin surprindere. Reacționează diferit. Când or să se uite la emisiune cred că nu o să se recunoască, nu o să știe cum au reacționat cum au reacționat. Există răsturnări de situații, vreau să vă spun că de la un minut la altul ne așteptăm să se întâmple ceva și să se întâmplă cu totul altceva. Băieți care intră în ceremonie să ofere trandafirul sunt hotărâți că îi dau unei anumite fete și se răzgândesc în timp ce vorbesc, sau cineva, una dintre fete, gafează, face vreo declarație care nu-i convine băiatului, îl dă înapoi, consideră că nu-l mai place, că e atrasă de altul, deci este o nebunie. Noi ne-am adaptat de la un minut la altul. Nu știam ce se întâmplă. Eram cu Adelina și o întrebam ce facem. Deci este o nebunie. Pur și simplu. Noi care ar trebui să știm ce se întâmplă pentru că îi cunoaștem, îi vedem și în spatele camerelor de filmat, cum se comportă și avem, mă rog, o privire mai de ansamblu față de ce au telespectatorii, pur și simplu ne-au surprins și ne-au lăsat mască. de la un minut la altul. Este extrem de surprinzător tot ce se întâmplă”. Concurenții de la „Burlacii: Foc în Paradis” erau filmați 24 de ore din 24, dar tot încercau să păcălească echipa

Așa cum impune și genul programului, reality, viața concurenților se desfășoară sub privirile camerelor de filmat. Sunt filmați 24 de ore din 24, inclusiv în dormitoare. Excepție fac băile, unde au parte de intimitate. Cu toate acestea, participanții au încercat să evite camerele atunci când au vrut să aibă momente doar pentru ei.

„Vă rog să fiți la toți concurenții pentru că cei care vi se par că stau în banca lor, care nu au nimic de spus, care nu au atitudine față de ceilalți, fac niște răsturnări de situație. Deci eu nu știam ce să mai facem, cum să mai procedăm. Este o nebunie. Pe cine să ții camera? Țin camera pe tine că știu că ai o discuție importantă, dar apare din neant un concurent care a stat în banca lui frumos, micuț, acolo timid, vine și îți ia iubita, îi face ochi dulci, își dau ochiade. Pe lângă faptul că au fost, câteodată sunt și șmecheri, știu pe unde sunt camerele de filmat și încearcă să se ascundă. Ei sunt filmați 24 de ore din 24, ca să știți, în toată casa, în dormitoare, peste tot, fără băi, pentru că acolo trebuie să aibă intimitatea lor, și se ascund. Îi auzi pe sunet că fac ceva, că doi se sărută când ei trebuie să vină la cadru. Deci este o nebunie”, a explicat Emilia Vlaicu pentru Libertatea.

Toți concurenții au fost testați de un psiholog înainte de a fi acceptați la „Burlacii: Foc în Paradis”

Ceea ce nu știu cei de acasă este faptul că toți concurenții au trecut prin probe de casting și mai ales au avut discuții ample cu un psiholog, tocmai pentru a-i ajuta pe producători să îi cunoască mai bine. Mulți dintre participanți au intrat însă cu ideea că vor reuși să-și controleze emoțiile și să nu-și arate adevărata personalitate. Nu a fost deloc așa.

„Concurenții au trecut prin niște probe de casting, prin niște discuții cu un psiholog, dar nu au fost așa detaliate. Pur și simplu ca să-i cunoască mai în amănunt. Am vrut să știu dacă vine vreunul și ne înjunghie. Fix asta am vrut să știu. Eu am făcut probele de casting împreună cu echipa și mi-am dat seama de concurenți care au venit și mai mincinoși, și mai puțini dornici, crezând că nu o să-și dezvăluie adevărata față, ceea ce nu se întâmplă niciodată. Vă spun sigur, toată lumea intră cu preconcepția asta:„lasă că eu nu o să mă arăt nici emotiv, nu o să plâng, nu mă enervez”. Le fac pe toate. Fete și băieți au plâns, s-au enervat, au fost fix cum suntem noi acasă”, ne-a mai explicat producătoarea.

Burlacul Laurențiu a fost unul dintre care i-au atras imediat atenția producătoarei Emilia Vlaicu

Unul dintre concurenții care i-au atras atenția Emiliei Vlaicu este Laurenți, pe care producătoarea îl cunoștea deja dintr-un alt reality show. Motivul pentru care spune că l-a ales este de-a dreptul savuros.

„Pe el, (n.r. arătând spre concurent care venise să o salute) pe Laurențiu, l-am luat pentru că are un abdomen, cel mai tare abdomen cu pătrățele. În rest nu m-a interesat nimic. Sunt convinsă că fetele de aia îl plac. Pentru abdomen. Eu i-am mai fost producătoare o dată. La un realty show. Și vreau să vă spun că ce a făcut în această emisiune, nici cu gândul nu mă duceam. Nici eu, care chiar mă așteptam la orice”, a mai declarat amuzată Emilia Vlaicu pentru Libertatea.

„Burlacii: Foc în Paradis” începe pe 14 septembrie, la Pro Tv și Voyo, de luni până joi. Iar pe Voyo, în ărima seară, de la ora 22:00, vor fi disponibile primele trei episoade.