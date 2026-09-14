Cel de-al doilea sezon al emisiunii „Furnicuțele” a debutat la Antena 1 pe 7 septembrie 2026, însă cu o schimbare importantă: Cătălin Măruță a înlocuit-o pe Denise Rifai la cârma emisiunii!

Radu Ciucă, Oase și cele două furnicuțe, Scamă și Blană, au rămas în continuare la emisiune, însă rolul prezentatorului a fost preluat de fosta vedetă de la PRO TV.

Scamă și Blană au reușit să devină rapid unele dintre cele mai îndrăgite personaje de pe micile ecrane și au arătat că divertismentul poate avea mereu o nouă formă! Potrivit unui comunicat al celor de la Antena 1, trecerea lui Cătălin Măruță la cârma emisiunii a fost bine primită de cei de acasă, care au îmbrățișat schimbarea, astfel că formatul a înregistrat creșteri de audiență.

Antena 1, creștere în 2026 față de 2025

Antena 1 a urcat un loc în clasamentul general al audiențelor, cu o creștere a timpului mediu de vizionare cu 45% față de aceeași perioadă din anul 2025 și cu o creștere de 26% a volumului telespectatorilor unici, totul în fața unor formate deja cunoscute și urmărite, precum „Batem Palma”, de la PRO TV, sau „Casa Iubirii”, de la Kanal D.

Prima săptămână din cel de-al doilea sezon „Furnicuțele” a înregistrat, potrivit celor de la Antena 1, în comparație cu prima săptămână din septembrie 2025, o creștere de 120% la nivelul cotei de piață și de 73%, în ceea ce privește rating-ul.

Emisia difuzată luni, 7 septembrie 2026, cu Richard Abou Zaki invitat, a înregistrat 2 puncte de rating și 16,5% cotă de piață pe toată difuzarea, înregistrând în a doua oră de difuzare, în intervalul 18.00 – 18.58, 2,3 puncte de rating și 17,5% cotă de piață, surclasând PRO TV, care avea 2,2 puncte de rating și 16,5% cotă de piață.

Analiza a fost făcută de cei de la Antena 1 pe target-ul 21-54 Urban, sursa fiind Fifty5Blue.

Ediția difuzată miercuri, 9 septembrie 2026, care l-a avut invitat pe Emilian, a înregistrat un record de audiență: Antena 1 a avut pe durata difuzării o audiență de 2,3 rating și 20,3% cotă de piață. În zilele de joi și vineri, invitatele Furnicuțelor au fost Maia Morgenstern și Mariana Ionescu Căpitănescu, emisia fiind lider de audiență joi, în intervalul 17.00 – 18.00, în fața PRO TV, și vineri, în intervalul 18.00 – 19.00.

De luni până vineri, emisiunea „Furnicuțele”, prezentată de Cătălin Măruță, se luptă pentru audiență, în intervalul orar 17.00 - 19.00, cu știrile PRO TV de la ora 17.00 și cu show-ul „Batem palma”, prezentat de Cosmin Seleși de la ora 18.00, dar și cu emisiunea „Casa iubirii” de la Kanal D.

„Furnicuțele” a pierdut lupta la debutul noului sezon

Sursa citată notează că, în intervalul orar 17.00 - 19.00, pe publicul național, la PRO TV s-au uitat 516.000 de persoane și postul a avut 16,9 share și 3 rating, în timp ce locul doi a fost ocupat de Kanal D (477.000 de telespectatori, 15,6 share și 2,8 rating), iar Antena 1 s-a clasat pe poziția a 3-a, cu 392.000 de telespectatori, 12,8 share și 2,3 rating.

Pe publicul urban, pe același interval orar, Cătălin Măruță și „Furnicuțele” s-au clasat pe poziția a 2-a, cu 254.000 de telespectatori, 13,7 share și 2,6 rating. Iar pe primul loc s-a aflat PRO TV, cu 279.000 de telespectatori, 15 share și 2,9 rating.

Pe targetul comercial, tot între orele 17.00 și 19.00, prima ediție din al doilea sezon al show-ului de la Antena 1 a fost tot pe locul 2, cu 93.000 de telespectatori, 16,5 share și 2 rating, în timp ce PRO TV a avut 101.000 de telespectatori, 17,9 share și 2,2 rating.