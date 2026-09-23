Siegfried Mureșan, premierul desemnat pentru a forma noul guvern, a răspuns la una dintre întrebările Libertatea privind mesajele cu tentă xenofobă lansate de PSD, inclusiv unei declarații a Liei Olguța Vasilescu, lider cu influență la nivelul social-democraților.

Chestionat de Libertatea cum răspunde PSD, în general, și Liei Olguța Vasilescu, în particular, după ce șefa Asociației Municipiilor din România a subliniat că românii o să-și „scrântească limba” când îi vor pronunța numele, premierul desemnat a transmis un mesaj direct, cu referire la Claudiu Manda, secretar general.

„Acea importantă doamnă din PSD mai bine și-ar trimite soțul la serviciu. Pentru că nu face cinste funcției, fiind unul dintre cei mai absenți membri ai Parlamentului European”, a afirmat Mureșan, referindu-se la Claudiu Manda, eurodeputat PSD, soțul Liei Olguța Vasilescu.

„Minciuni și neadevăruri”

„În ceea ce privește trăsnăile spuse de PSD, mi-aș dori sincer ca Partidul Social Democrat să mă combată cu chestiuni serioase. Faptul că ei știu că competența și etica au fost întotdeauna principalii piloni ai activității mele și ai prezenței mele în spațiul public, ei știu că nu am făcut niciodată rabat la competență și etică, știu că nu au cu ce să mă atace în materie de competență și etică, atunci se joacă cu tot felul de neadevăruri. Sincer, îi privesc cu simpatie, cu zâmbet pe buze și arată doar cât sunt de mici și incapabili să articuleze o alternativă de program politic de dezvoltare”, a continuat premierul desemnat.

„Mi-aș dori ca ceea ce PSD spune despre mine să fie adevărat. Până acum au spus mai multe minciuni și neadevăruri despre mine”, a conchis Siegfried Mureșan referitor la atacurile cu tentă xenofobă.

Dialog doar cu Grindeanu

Siegfried Mureșan a precizat că va purta discuțiile cu PSD doar prin intermediul lui Sorin Grindeanu, fără vreo încercare de a rupe parlamentari la bucată.

„Nu voi căuta să am dialog individual cu alți membri cu scopul de a rupe voturi din PSD, fiindcă ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Nici nouă, Partidului Național Liberal, nu ne-a plăcut când alți actori politici au încercat să ne divizeze, au purtat dialog în cadrul partidului împotriva voinței partidului. Ca atare, voi trata în mod instituțional și corect Partidul Social Democrat, iar domnul Grindeanu și cu mine vom discuta ca doi parlamentari ce suntem.