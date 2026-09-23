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Cursul valutar pentru miercuri, 23 septembrie 2026, a fost publicat de reprezentanţii Băncii Naţionale a României. Euro a atins astăzi un nivel istoric în România.
Euro a ajuns miercuri, 23 septembrie 2026, la 5.2788 lei, comparativ cu ziua de marți, 22 septembrie 2026, când era 5.2647.
Dolarul american a ajuns miercuri la 4.6265 lei, comparativ cu marți, când era 4.5934 lei.
Lira sterlină este cotată miercuri la 6.1442 lei, comparativ cu marți, la 6.1371 lei.
Un record istoric s-a înregistrat pe 6 mai, atunci când euro a atins 5,2688 de lei. Pe 28 aprilie 2026 însă, euro era cotat de BNR la 5,10 lei.
Contextul economic a rămas tensionat, după ce criza politică generată de demiterea Guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură a crescut presiunile asupra leului.
21 septembrie: 5,2649 lei/euro
1 septembrie: 5,2575 lei/euro
28 august: 5,2584 lei/euro
17 august: 5,2419 lei/euro
2 iulie: 5,2359 lei/euro
8 iunie: 5,2436 lei/euro
5 iunie: 5,2488 lei/euro
4 iunie: 5,2581 lei/euro
3 iunie: 5,2592 lei/euro
2 iunie: 5,2556 lei/euro
22 mai: 5,2488 lei/euro
18 mai: 5,2105 lei/euro
13 mai: 5,2056 lei/euro
12 mai: 5,2103 lei/euro
11 mai: 5,2222 lei/euro
8 mai: 5,2364 lei/euro
7 mai: 5,2661 lei/euro
6 mai: 5,2688 lei/euro
5 mai: 5,2180 lei/euro
4 mai: 5,1998 lei/euro
30 aprilie: 5,1417 lei/euro
29 aprilie: 5,1004 lei/euro.