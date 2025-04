Gheorgheniul, al doilea trofeu stagional

Echipa națională de hochei pe gheață a României intră în ultima etapă a pregătirii Campionatului Mondial, Divizia 1A. În această săptămână, timp de patru zile, la Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc, un lot preliminar de 21 de jucători s-a aflat la dispoziția staff-ului tehnic.

Din această garnitură nefăcând parte sportivii de la ACSH Gheorgheni și SC Miercurea Ciuc, angrenați în finala Ligii Erste, liga româno-maghiară de hochei pe gheață. Trupa din Gheorgheni a cucerit, joi, 17 aprilie, al doilea trofeul din istorie, după ce a bătut cu 3-1 la Ciuc și a învins cu scorul de 4-2 la general.

Anterior, formația din Gheorgheni câștigase, în premieră, primul titlul național din istoria grupării.

Din lotul „urșilor” face parte și portarul finlandez Rasmus Rinne, 34 de ani, ex-Jokerit, HPK, Ässät, sau Lukko, despre care se spune că e cel mai bine plătit hocheist din România, 12.000 de euro pe an.

Haaranen și Mesikammen, conaționalii lui Rinne, au obținut deja cetățenia română și fac parte din lotul pentru CM.

Evgheni Skacikov e incert

Lotul care se va reuni luni, 21 aprilie, la Sfântu Gheorghe:

Portari: Adorján Attila (SC Miercurea Ciuc), Tőke Zoltán-László (Corona Brașov), Ambrus Levente (SC Miercurea Ciuc);

Portari: Adorján Attila (SC Miercurea Ciuc), Tőke Zoltán-László (Corona Brașov), Ambrus Levente (SC Miercurea Ciuc);

Fundași: Bors Huba-Ferenc (Corona Brașov), Owen Samuel Williams (canadian naturalizat, Corona Brașov), Ferencz-Csibi Róbert (SC Miercurea Ciuc), Gecse Hugó (SC Miercurea Ciuc), Imre Patrik (maghiar cu cetățenie română, ACSH Gheorgheni) , Láday Tamás (SC Miercurea Ciuc), Salló Alpár (SC Miercurea Ciuc), Mathias Haaranen (finlandez naturalizat, ACSH Gheorgheni), Konsta Mesikammen (finlandez naturalizat. ACSH Gheorgheni);

Atacanți: Albert Zagidulin (rus naturalizat, Corona Brașov), Radim Valchar (ceh naturalizat Corona Brașov), Evgheni Skacikov (rus naturalizat, Corona Brașov), Fodor Csanád (SC Miercurea Ciuc), Gajdó Balázs (Corona Brașov), Sándor Székely Ottó (ACSH Gheorgheni), Molnár Zsombor (ACSH Fenestela 68), Péter Balázs-Szabolcs (SC Miercurea Ciuc), Részegh Tamás (SC Miercurea Ciuc), Rokaly Norbert (SC Miercurea Ciuc), Rokaly Szilárd (SC Miercurea Ciuc), Andrei Filip (Steaua București), Eduard Căsăneanu (SC Miercurea Ciuc), Roberto Gliga (Corona Brașov), Kovács Mátyás (Corona Brașov).

Staff tehnic: Dave MacQueen – antrenor principal, Góga Attila – antrenor secund.

În garnitura tricoloră se află 6 jucători naturalizați (conform regulamentului, ei au jucat măcar 4 sezoane consecutive în campionatul României).

Prezența lui Evgheni Skacikov, un jucător esențial, în lotul final este în dubiu. Extrema s-a operat, acum două luni, la umăr și încă resimte dureri.

Tehnicianul canadian Dave MacQueen, care antrenează și Corona Brașov, a avut unele „neînțelegeri” cu jucătorii grupării de sub Tâmpa în acest sezon, a fost îndepărtat, la un moment dat, dar a revenit în funcție.

La Campionatul Mondial de hochei pe gheață, Divizia 1A, alături de echipa națională a României vor lua parte reprezentativele Marii Britanii, Poloniei, Italiei, Japoniei și Ucrainei. Primele două clasate vor promova în eșalonul de elită, echipa care va încheia pe ultimul loc va retrograda în Divizia 1B.

„Tricolorii” vin după un turneu foarte bun, reușit în 2024 la Bolzano, când au avut trei victorii, cu Japonia, Coreea de Sud și Ungaria.

Se mai găsesc bilete

„Anul acesta vom avea o viață mult mai grea, pentru că avem o grupă mult mai dificilă. Dar țelul și obiectivul nostru este ca echipa să fie pregătită în așa fel încât să avem rezultate bune, cel puțin să rămânem în grupa valorică a doua, iar dacă am putea să câștigăm o medalie, cred că ar fi un succes răsunător”, a a declarat președintele Federației Române de Hochei pe Gheață, fostul portar Nagy Attila-Ferenc.

Abonamentele pentru Campionatul Mondial, Divizia 1A, puse în vânzare la jumătatea lunii februarie, au fost epuizate în mai puţin de 24 de ore, peste 1.000 de persoane asigurându-și, astfel, accesul la toate cele 15 partide ale turneului.

Suporterii vor umple Sepsi Arena. Foto: Tókos Csaba

În continuare, pe site-ul oficial al Federației Internaționale de Hochei pe Gheață (IIHF) pot fi achiziționate bilete de meci. Acestea costă 100 de lei pentru partidele naționalei României, respectiv 25 de lei pentru celelalte jocuri.

Sută la sută ne bazăm pe contribuția publicului! Atmosfera din tribune poate fi un important atu pentru echipa României.

Meci amical cu Japonia, ultima repetiție

Ultima repetiție înaintea CM va fi un meci amical cu Japonia, care va avea loc marți, de la ora 18.00, la Arena Sepsi.

Japonezii au ajuns pe 17 aprilie la Sfântu Gheorghe, reprezentativele din Italia și Marea Britanie sunt așteptate pe 24, respectiv 25 aprilie. Cu o zi înaintea debutului competiției, vor sosi și echipele Poloniei, Ucrainei și Marii Britanii.

Toate echipele sunt cazate în stațiunea Covasna.

Pentru Campionatul Mondial, Divizia 1A, sala multifuncțională Arena Sepsi a devenit un patinoar cu 2.527 de locuri, găzduind deja evenimente importante, în pregătirea competiției majore de la finalul sezonului.

„Stăm bine cu pregătirea, pentru că am avut deschiderea patinoarului în decembrie. Am avut câteva evenimente mari de atunci, precum Final Four-ul Cupei României și al Campionatului Național, meciuri din campionat, meciuri amicale ale naționalei. Din punct de vedere organizatoric, totul a funcționat bine. În plus, Federația Internațională ne-a vizitat și oamenii au fost mulțumiți de ceea ce au văzut”, a precizat șeful FRHG.

Programul Campionatului Mondial Divizia 1A:

27 aprilie, duminică:

12:30 – Japonia vs. Italia

16:00 – Ucraina vs. Marea Britanie

19:30 – România vs. Polonia

28 aprilie, luni:

12:30 – Italia vs. Ucraina

16:00 – Polonia vs. Japonia

19:30 – Marea Britanie vs. România

30 aprilie, miercuri:

12:30 – Marea Britanie vs. Japonia

16:00 – Polonia vs. Italia

19:30 – Ucraina vs. România

1 mai, joi:

12:30 – Italia vs. Marea Britanie

16:00 – Polonia vs. Ucraina

19:30 – România vs. Japonia

3 mai, sâmbătă:

12:30 – Japonia vs. Ucraina

16:00 – Italia vs. România

19:30 – Marea Britanie vs. Polonia

