Gala Sportului Paralimpic 2026

Gala a avut loc pe 25 februarie 2026, la clubul Fratelli din București, și a fost organizată de Comitetul Național Paralimpic (CNP), sub conducerea lui Carol-Eduard Novák.

Totodată, Gala Sportului Paralimpic 2026 a servit și ca avanpremieră pentru Jocurile Paralimpice de Iarnă (6-15 martie 2026), unde România va fi reprezentată de:

  1. Mihăiță Papară (Para Snowboard) – veteran al mișcării, la a patra participare.
  2. Andrei-Sorin Popa (Para Schi Alpin) – debutant, simbol al noii generații.

Alex Bologa a fost desemnat Sportivul Anului

„Îmi doresc să particip, să reprezint România încă 4-5-6 ani, depinde cum o să fiu din punct de vedere fizic. Cât timp mă simt bine voi face sport și voi încerca să dau totul pentru a reprezenta țara la cel mai înalt nivel. Eu nu mă gândesc ce aș mai dori eu, mă gândesc tot ceea ce pot la fiecare competiție, să mă bucur de sportul pe care îl fac și atât timp cât o fac din plăcere, rezultatele vin. Eu doar așa știu să trăiesc. Doar prin sport, prin antrenamente. Pentru mine e totul cam la fel, nu se schimbă mare lucru, atât timp cât faci sport și ai două antrenamente pe zi”, a declarat Alex Bologa.

Totodată, Alex a oferit un sfat prețios celor care trec printr-un impas.

„Să nu creadă niciodată că este un capăt de lume, că nu mai poate să facă nimic, că ceea ce i s-a întâmplat e cel mai urât lucru din lume, deoarece întotdeauna ai posibilități și soarta se întoarce și la tine”, a fost mesajul transmis de campion.

Cine este Alexandru Bologa, campion mondial și european

Alexandru Bologa (30 de ani) nu este doar cel mai titrat sportiv paralimpic al momentului în România, ci și un lider mondial incontestabil în categoria sa.

Alex și-a pierdut vederea complet la vârsta de 6 ani, dar acest lucru nu l-a împiedicat să urmeze două facultăți (Psihologie și Kinetoterapie) la Cluj-Napoca.

Palmares și Performanțe Recente

  • Sportivul Anului 2026: Distincție primită la Gala Sportului Paralimpic (25 februarie) pentru dominația sa absolută din ultimul an.
  • Dublu Campion în 2025: A cucerit medalia de aur atât la Campionatele Mondiale de la Astana, cât și la Campionatele Europene de la Tbilisi.
  • Zestrea Olimpică: Deține deja două medalii de bronz la Jocurile Paralimpice (Rio 2016 și Tokyo 2020) și un aur istoric la Paris 2024.
  • Ranking: Ocupă locul 1 mondial în clasamentul IBSA (International Blind Sports Federation) la categoria -73 kg (J1 – nevăzători totali).
Doi adolescenți, trimiși în judecată pentru uciderea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani din Cenei. Un copil de 13 ani nu răspunde penal
Știri România 15:35
Doi adolescenți, trimiși în judecată pentru uciderea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani din Cenei. Un copil de 13 ani nu răspunde penal
49 de ani de la cutremurul devastator din 4 martie 1977 în care au murit 1.578 de români
Știri România 15:05
49 de ani de la cutremurul devastator din 4 martie 1977 în care au murit 1.578 de români
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
Cum a apărut Lidia Buble pe scena de la Sala Palatului din București: „A meritat". Andreea Esca i-a fost alături
Stiri Mondene 15:04
Cum a apărut Lidia Buble pe scena de la Sala Palatului din București: „A meritat”. Andreea Esca i-a fost alături
Dezvăluirea făcută de Ela Crăciun după 19 ani de televiziune. „Emisiunea m-a vindecat și pe mine”
Stiri Mondene 14:31
Dezvăluirea făcută de Ela Crăciun după 19 ani de televiziune. „Emisiunea m-a vindecat și pe mine”
George Simion a primit o lecție de viață la Gala Sportului Paralimpic 2026: "Suntem destul de triști și avem de învățat"
Politică 14:01
George Simion a primit o lecție de viață la Gala Sportului Paralimpic 2026: „Suntem destul de triști și avem de învățat”
România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară”, deși suntem sub protecția SUA / NATO. Oana Țoiu: „Decizia se ia în CSAT”
Politică 03 mart.
România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară”, deși suntem sub protecția SUA / NATO. Oana Țoiu: „Decizia se ia în CSAT”
