Cristina Neagu a trecut la Formula 1! Handbalista a testat mașinile cu mulți cai putere.

Noul sezon competițional bate la ușă, însă înainte de începerea antrenamentelor, sportivii Red Bull și-au încheiat bine meritata vacanță cu o experiență auto chiar pe circuitul de Formula 1 de la Red Bull Ring, acolo unde au fost încoronați cei mai buni piloți ai motorsportului mondial.

Jucătorii CSM București, Cristina Neagu (handbal) și Florin Vlaicu (rugby), dar și skater-ul Mihnea Groseanu, au avut ocazia să testeze o zi întreagă mașini cu mulți cai putere, fiecare cu proprietățile sale de a-ți ridica pulsul și nivelul de adrenalină.

Dimineața a început la volanul unui Porsche Cayman S, unde nu numai că și-au testat limitele apăsând accelerația unei mașini cu 350 CP, care ajungea la 100km/h în numai 4,2 secunde, însă au experimentat și derapajul controlat pe suprafața udă a traseului special amenajat și ne-au arătat îndemânarea de piloți cu câteva drifturi pe care nu ai ocazia să le exersezi în fiecare zi.

Ziua a continuat cu o mașină foarte specială, KTM X-Bow, rod al colaborării dintre KTM, Dallara şi Audi, acesta este un supercar aparte care te duce cu gândul la curse. Neavând nici măcar parbriz, aceasta a fost condusă de sportivi pe circuit îmbrăcați în combinezon și purtând cască de protecție, asemenea piloților de Formula 1. KTM X-Bow este propulsată de un motor Audi de 2,0 litri, pe benzină turbosupra alimentat cu intercooler şi 4 cilindri în linie. Propulsorul dezvoltă 240 de cai putere la 5.500 rpm (cuplu maxim 310 Nm la 2000 – 5.500 rpm) și atinge 100 km/h în mai puțin de 4 secunde.

Cristina, Florin și Mihnea au depășit 200 km/h în linie dreaptă pe circuitul de Formula 1 de la Red Bull Ring.

Și, după multă viteză și concentrare pe circuit, la finalul zilei, a venit si vremea sa-și testeze tehnica și îndemânarea pe un circuit de off-road, la volanul unui Buggy Polaris. Chiar dacă a fost vorba de noroi, nisip, pietris, coborâri abrupte sau pietre, nici cele mai grele obstacole nu i-a oprit pe cei trei sportivi să guste la maxim adrenalina cu totul aparte pe care off-road-ul ți-o oferă.

Cristina Neagu are viteza în sânge

Cea mai bună jucătoare de handbal a lumii, Cristina Neagu, este obișnuită cu viteza, dacă luăm în considerare că atunci când aruncă la poartă viteza mingii poate depăși chiar și 100 km/h.

Fiecare dintre cele trei experiențe a avut farmecul ei. Derapajul controlat și drifturile au avut farmecul lor cu Porsche Cayman S, viteza a fost dată de KTM X-Bow pe circuit și aici chiar probabil ca am simțit ceea ce simte și un pilot de Formula 1 în monopostul său, însă clar la o cotă mult mai mică, iar cu Buggy-ul m-am distrat mai mult decât mă așteptam, traseul fiind realizat în așa fel încât obstacolele te puneau în dificultate pe întreg traseul', a spus Cristina Neagu.

Florin Vlaicu, o mașină puternică, pentru un bărbat puternic

Cel mai bun marcator al Echipei Naționale de Rugby din toate timpurile, Florin Vlaicu, este un mare amator de mașini puternice. Nici nu avea cum să fie altfel, având în vedere sportul pe care îl practică.

Preferata mea a fost KTM X-Bow-ul. Este o experiență unică, atât mașina în sine, cât și plusul pe care îl aduce greutatea circuitului de Formula 1. Este un sentiment deosebit să te afli în același loc unde cei mai mari piloți ai lumii au concurat și pe care acum l-am văzut numai la televizor. A fost pentru prima oară când am depășit viteza de 200 km/h și libertatea pe care ți-o dă acest sentiment nu se compară cu nimic', a declarat Florin Vlaicu.

Mihnea Groseanu și-a testat limitele la numai cinci luni de la dobândirea permisului de conducere

Juniorul echipei de sportivi Red Bull, skater-ul Mihnea Groseanu, s-a bucurat de fiecare experiență în parte, mai ales că este conducător auto de numai cinci luni.

Am fost pentru a doua oară la Red Bull Ring, însă de această dată am putut simți adrenalina și de la volan. M-am bucurat de fiecare jucărie' în parte, mai ales că sunt boboc' în ale șofatului. Până acum nu avut parte de derapaj controlat, așa că a fost o premieră, mai ales că s-a întâmplat la volanul unui Porsche Cayman S. Cu KTM X-Bow am testat limitele vitezometrului, iar cu Buggy-ul a fost mai distractiv decât mi-aș fi imaginat', a spus Mihnea Groseanu.