Ana Bogdan a fost învinsă de iberica Sara Sorribes Tormo, numărul 41 în ierarhia WTA şi favorita 4 a competiției, în trei seturi, cu scorul de 2-6, 6-4, 6-2, la capătul unei partide care a durat mai bine de două ore și jumătate.

La turneul organizat la Palermo, din cauza temperaturilor extrem de ridicate, jucătoarelor li s-a acordat o pauză de hidratare între seturi, însă acestea nu au fost anunțate în niciun moment când să se întoarcă pe teren.

Sportiva din Sinaia a fost penalizată cu 6 puncte pentru că a petrecut prea mult timp la vestiare, peste 10 minute, atât cât prevede regulamentul.

Decizia arbitrei a scos-o din minți pe Ana Bogdan, care a făcut scandal înainte de începerea setului decisiv.

„Glumești? Pe bune? Nu m-a anunțat nimeni! În momentul în care mi s-a spus că e timpul să revin pe teren, mi-am luat repede echipamentul pe mine și m-am conformat! E o glumă!”, i-a spus arbitrei sportiva noastră, care avea să piardă setul al treilea într-o manieră categorică.

