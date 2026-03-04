Gala Sportului Paralimpic 2026

Evenimentul a avut loc pe 25 februarie 2026, la clubul Fratelli din București, marcând prima recunoaștere instituțională de acest tip din istoria României.

Gala Sportului Paralimpic 2026 a fost organizată de Comitetul Național Paralimpic (CNP), sub conducerea lui Carol-Eduard Novák.

În cadrul evenimentului, Sportivul Anului a fost desemnat Florin-Alexandru Bologa (Campion Mondial (Astana 2025) și European (Tbilisi 2025) la para judo), iar Sportiva Anului a fost Gabriela Constantin (Locul 5 la Campionatele Europene de Para Tenis de Masă (2025).

Anda Arghir, ambasadoarea eleganței paralimpice

„Mi-aș dori ca oamenii care ne privesc și poate nu se întâlnesc în viața de zi cu zi cu persoane cu dizabilități, să știe că nu trebuie să ne trateze cu milă. Noi nu asta ne dorim. Ne dorim să ne fie respectate drepturile, dar să fim și aplaudați pentru reușitele noastre. Mila nu ne ajută la nimic, cum îmi place mie să spun de fiecare dată. Mai degrabă am vrea să fim celebrați, cum e și momentul de astăzi, aplaudați și să ne fie performanțele arătate. Este mai greu decât mă așteptam inițial, părea mai ușor din exterior. Eu, oricum, sunt o persoană foarte disciplinată și disciplina vine și din partea de recuperare, pentru că eu fac recuperare și este, pur și simplu, o rutină. M-am adaptat până la urmă”, a declarat Anda Arghir.

Reprezentanta României în competițiile de para tir cu arcul a oferit și o importantă lecție de viață.

„În primul rând, trebuie să realizeze că viața nu s-a terminat. Viața lui de abia atunci începe. Așa a fost pentru mine. A fost foarte greu să mă adaptez, nimeni nu spune că e ușor și nu doresc asta nimănui. În același timp, viața nu se termină, poți să te reinventezi de câte ori este nevoie și astăzi am ajuns aici și mă bucur de viață în continuare”, a mai explicat Anda Arghir.

