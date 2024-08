România a obţinut joi, 1 august, o nouă medalie de aur la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, după ce canotorii Marian Florian Enache şi Andrei Sebastian Cornea au câştigat proba de dublu vâsle masculin.

La ceremonia de acordare a medaliilor a fost prezent şi prinţul Albert de Monaco, care i-a premiat pe campionii români, conform imaginilor postate de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.

Albert de Monaco, în vârstă de 66 de ani, este un „prinţ sportiv”, după ce a practicat numeroase discipline: atletism, fotbal, tenis, judo, canotaj, volei, schi, squash, natație, bob. A participat ca sportiv monegasc la Jocurile Olimpice de iarnă din 1988, 1992, 1994 și 2002 la bob și la raliul Paris-Dakar în 1985 și 1986.

Este membru al Comitetului Internațional Olimpic din 1985. De asemenea, este președinte al Federației monegasce de natație din 1983, al Yacht Clubului de Monaco din 1984, al Federației monegasce de atletism din 1984, al Comitetului olimpic monegasc din 1984. A creat Federația monegască de bob, sanie și skeleton al căror președinte este.

În 2018, Prințul Albert de Monaco a încurajat echipa României de bob de la Jocurile Olimpice de iarnă. Prinţul Albert de Monaco se află şi în topul celor mai bogaţi monarhi din lume.

Florin Enache și Andrei Cornea au câştigat proba de dublu vâsle de la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, cu timpul de 6 minute, 12 secunde și 58 de sutimi.

„Suntem zeii apelor la dublu masculin. Prima medalie de aur pentru România în această probă. Știam că putem câștiga concurând pe acest culoar. Am plecat cu gândul că va fi ultima cursă pe anul ăsta. Am tras de noi și am reușit”, a spus Florin Enache, după cursă, la TVR. „Nu am cuvinte. Am scris istorie alături de Florin”, a reacționat și colegul său, Andrei Cornea.

