Anglia a învins Germania și s-a calificat în sferturile Euro 2020. Britanicii au sărbătorit și în centrul Bucureștiului

Meciul a fost unul echilibrat, însă gazdele s-au desprins în partida de pe Wembley în ultimul sfert de ceas.

Englezii au deschis scorul în minutul 75, după o fază care a curs pe traseul Kane-Grealish-Shaw, acesta a trimis în fața porții, de unde Sterling a îndeplinit o simplă formalitate.

Raheem Sterling

Contestatul atacant Harry Kane a punctat pentru 2-0, cu capul, din 7 metri, în minutul 86.

Harry Kane

Anglia este singura echipă de la Euro 2020 care nu a primit niciun gol în patru meciuri.

Victoria a fost savurată din tribune de moștenitorul tronului Angliei, prințul William (39 de ani), fiul său, George (7 ani), și soția sa, ducesa Kate (39 de ani).

În urmă cu exact 13 ani, pierdea în faţa Spaniei finala Euro 2008 (0-1). Germania nu mai pierduse pe Wembley din 1975.

Joachim Low își ia adio de la naționala Germaniei după 15 ani. Tehnicianul a anunțat că Euro 2020 e ultimul lui turneu la cârma nemților.

Joachim Low.

La bere, de la 7 dimineața!

E sărbătoare în Insulă, după succesul „leilor”. Fanii Angliei au umplut pub-urile la primele ore, marți dimineață, pregătindu-se pentru meciul cu Germania. Mulți dintre ei au ajuns în localuri de la 7.00!

It's 7.11am and England fans are in the pub already ???❤⚽️

That's the most English thing I've seen for weeks ???#England #ENGGER #ItsComingHome pic.twitter.com/HNAxTfPZjV — Jade-Crissy Fage (@jadecrissy) June 29, 2021

7am uno 7am and hes already at the pub having a pint in an england shirt? The match is at 5pm ? https://t.co/NMPD4Zvyfl — jalebi uncle MD (@YoGurlSimi) June 29, 2021

Luni, un bloc sindical din Anglia le-a cerut angajatorilor să le permită angajaților microbiști să plece de la serviciu mai repede, pentru a prinde partida încă de la început.

Oricum, comercianții din Marea Britanie se așteaptă la consumuri record de bere după succesul contra nemților.

Victoria a fost sărbătorită și în Centrul Vechi din București.

„Optimile” Euro 2020

Țara Galilor – Danemarca 0-4

0-4 Italia – Austria 2-1

– Austria 2-1 Olanda – Cehia 0-2

0-2 Belgia – Portugalia 1-0

– Portugalia 1-0 Croația – Spania 3-5

3-5 Franța – Elveția 3-3 (4-5 după lovituri de departajare)

3-3 (4-5 după lovituri de departajare) Anglia – Germania 2-0

– Germania 2-0 Suedia – Ucraina (marți, 29 iunie, ora 22:00, Glasgow)

