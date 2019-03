Bianca a acuzat o accidentare, motiv pentru care a decis să renunțe în setul al doilea al meciului din optimile de finală de la Miami 2019, la scorul 1-6, 0-2, relatează Gazeta Sporturilor.

Anett Kontaveit progresses to the @MiamiOpen quarterfinals as Bianca Andreescu retires at 6-1, 2-0 after 56 minutes of play. pic.twitter.com/ZK2d7wlMrl

— WTA (@WTA) March 25, 2019