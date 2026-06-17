Axel Tuanzebe in meciul cu Jamaica din martie 2026 cand a inscris golul calificarii la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Foto: Gettyimages

Pionieri din Africa Subsahariană: Când au concurat sub numele de Zair în 1974, au devenit prima națiune din Africa Subsahariană care s-a calificat la o Cupă Mondială FIFA.

Recordul de goluri neegalat la AFCON: La Cupa Națiunilor Africane (AFCON) din 1974, atacantul congolez Ndaye Mulamba a marcat nouă goluri. Acesta rămâne un record neegalat pentru cele mai multe goluri marcate de un singur jucător într-un singur turneu AFCON.

Apariția modei „La Sape”: Echipa RD Congo a devenit virală înainte chiar ca Cupa Mondială FIFA 2026 să înceapă. Echipa a sosit la turneul de la Houston îmbrăcată în smochinguri elegante, asortate cu eșarfe cu imprimeu de leopard, evocând cu rafinament moda La Sape din Kinshasa anilor 1970.

Un lot format din jucători din diaspora: Pentru campania din perspectiva Cupei Mondiale din 2026, antrenorul principal Sébastien Desabre s-a bazat în mare măsură pe diaspora congoleză din Europa. Peste 20 de jucători din lotul de 26 de jucători s-au născut în afara RDC, în țări precum Franța, Belgia, Elveția și Anglia.

Dominația cluburilor la nivel continental: TP Mazembe este una dintre cele mai de succes echipe din istoria fotbalului african. A câștigat de cinci ori prestigioasa Ligă a Campionilor CAF și a făcut senzație la nivel mondial ajungând în finala Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA în 2010, pierdută cu 0-3 în fața lui Internazionale Milano, cu Cristian Chivu titular. În semifinale, TP Mazembe a învins cu 2-0 echipa braziliană Internacional Porto Alegre.

Cristi Chivu și Joel Kimwaki în meciul dintre Inter Milan și TP Mazembe din 2010. Foto: Profimedia

Primii campioni ai CHAN: Republica Democratică Congo este cea mai de succes națiune din cadrul Campionatului Națiunilor Africane (CHAN) — un turneu destinat exclusiv jucătorilor din ligile naționale. A câștigat prima ediție în 2009 și a repetat performanța în 2016.

Schimbări frecvente de porecle: Deși echipa națională este cunoscută astăzi sub numele de Les Léopards (Leoparzii), aceasta a purtat porecla Les Simbas (Leii) timp de nouă ani, începând din 1997, înainte de a reveni la porecla sa actuală, devenită emblematică.

Proverbul congolez „bananele cresc puțin câte puțin„ subliniază virtuțile răbdării și ale progresului constant. Însă, în cei 52 de ani de pauză a echipei naționale de fotbal între participările la Cupa Mondială – a patra cea mai lungă pauză dintre toate națiunile –, răbdarea s-a epuizat, iar progresul s-a blocat. Până acum, când actualul antrenor principal, Sebastien Desabre, a adus talente noi din vasta diaspora congoleză, iar această țară vastă culege roadele muncii sale de formare, caracterizată de o răbdare fără limite.

Un protest original. În 1974, la meciul contra Braziliei (0-3), fundașul dreapta Mwepu Ilunga a ieșit din zidul defensiv pentru a respinge mingea cu piciorul, în timp ce campionii mondiali en-titre se pregăteau să execute o lovitură liberă. Jucătorii aflaseră că salariile și primele la care se așteptau nu urmau să fie plătite – iar președintele Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga (un mare prieten al lui Nicolae Ceaușescu) îi amenințase cu exilul dacă pierdeau cu mai mult de trei goluri diferență. Lovitura lui Ilunga a fost o încercare deliberată de a pierde timp și de a fi eliminat.

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