Când află FC România dacă a promovat în liga a opta din Anglia. La un pas de o mare performanță

În sezonul actual, FC România a ratat o calificare istorică în prima fază din FA Cup, 2-2 acasă și 0-2 după prelungiri, marți, Hayes&Yeading. FC România ar fi fost prima echipă din UK alcătuită din imigranți care accede în această fază a FA Cup. Urma să întâlnească un adversar din liga a 6-a.



La începutul lunii aprilie, FC România a câştigat trofeul Gordon Brasted Memorial, după o victorie cu rivala Takeley (scor 1-0)

FC România își dispută meciurile de acasă pe Cheshunt Stadium. Echipa românilor s-a autofinanțat până în 2011, atunci când principalul sponsor a devenit frima de construcții Conarg Ltd, firmă la care sunt angajați majoritatea jucătorilor. Cheltuielile au crescut odată cu ambițiile însă, așa că nevoia de bani a devenit tot mai acută. “Numai chiria stadionului ne costă 10.000 £ pe an, dezvăluie vice-președintele Daniel Agape, pentru blitznews.co.uk. “Apoi vin cheltuielile cu echipamentul, transportul și tot ce mai e nevoie pentru ca ei sa aibă tot ce le trebuie. Începând din sezonul acesta, am reușit să le asigurăm câte 40 £ pentru victorie. În plus, toți banii care vin din FA Cup tot la băieți merg, în totalitate”.

Bugetul este de aproximativ 30.000 £ pe an, la care contribuie firmele Conarg LTD, LYKAmobile, Stana Dorului și Dry Wall.

