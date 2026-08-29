Dar înainte să ajungă la o astfel de realitate, unii dintre fotbaliștii care joacă astăzi în cel mai spectaculos campionat din lume au avut o viață aflată la polul opus.

Au crescut în case sărace, au văzut de mici cum părinții lor se luptau pentru a avea ce le pune pe masă și au fost nevoiți să muncească încă dinainte de a ajunge la vârsta la care alți copii abia încep să-și descopere pasiunile.

De asemenea, unii dintre ei au trecut prin tragedii care le-au schimbat definitiv familiile. Pentru ei, fotbalul nu a fost doar un joc și nici doar o meserie, ci a fost șansa de a evada dintr-un mediu dificil și de a-și ajuta părinții.

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Astăzi vă aducem în atenție cinci povești dramatice despre sacrificiu, pierdere, familie și, mai presus de toate, despre oameni care au refuzat să accepte că locul în care s-au născut trebuie să le decidă viitorul.

Igor Thiago (Brentford)

A crescut în Brazilia într-o familie foarte săracă. Tatăl său a murit când Igor avea 13 ani, iar mama lui, care muncea în salubritate, a rămas singură cu patru copii. În aceste condiții, Igor Thiago a fost nevoit să înceapă să lucreze de la 11 ani. A început prin a curăța buruieni, a împărți pliante sau a căra cumpărături. De asemenea, a lucrat la un stand de fructe și a făcut muncă de zidar, toate astea pentru că, uneori, familia lui pur și simplu nu avea bani pentru mâncare.

Astăzi, Igor Thiago, care i-a promis mamei lui că va schimba situația familiei lor, este atacantul lui Brentford și unul dintre golgheterii Premier League, având un salariu anual de peste 4,5 milioane de euro.

Moises Caicedo (Chelsea)

Provine din Santo Domingo (Ecuador), dintr-o familie cu 10 copii. El însuși și-a descris copilăria drept una săracă, dezvăluind recent că terenul pe care a început să joace fotbal era plin de noroi, pietre, nisip și uneori bucăți de sticlă.

Nu doar că s-a născut într-o familie fără posibilități financiare, dar a și ajuns să se formeze într-un club sărac pe care a încercat să-l ajute să strângă bani. Astfel, Moises Caicedo ajuta la parcarea mașinilor, pentru a primi câțiva bănuți.

În prezent, fotbalistul lui Chelsea câștigă pe an aproape 11 milioane de euro, fiind în top 40 cel mai bine plătiți jucători din Premier League.

Richarlison (Tottenham)

A crescut în Brazilia într-o casă modestă, fără electricitate, familia lui folosind lumânări pentru a nu sta în beznă. Când ploua puternic, casa lor se inunda, iar situația financiară precară a dus în cele din urmă la despărțirea părinților lui.

Brazilianul a reușit să scape de sărăcie datorită fotbalului, care l-a transformat într-un superstar, dar apoi, după Cupa Mondială din 2022, Richarlison a trecut printr-o depresie severă, dezvăluind că a avut inclusiv gânduri suicidare înainte să înceapă să-și revină.

Yankuba Minteh (Brighton)

Provine din Gambia, dintr-o familie cu șapte copii. Familia locuia într-un spațiu atât de mic, încât copiii dormeau îngrămădiți pe podea. Mama lui era vânzătoare de legume în piață, iar tatăl lucra ca bucătar.

Interesant este că, atunci când avea aproximativ 16 ani, Yankuba Minteh a auzit într-o noapte cum proprietarul îi cerea tatălui său chiria restantă, acesta neavând bani să plătească. După ce a auzit discuția, tânărul a decis că trebuie să facă ceva pentru a-și scoate părinții din sărăcie.

Yankuba Minteh a ales fotbalul și a plecat în Europa din Gambia la 16 ani, singur. Astăzi a ajuns să joace în Premier League și a câștigat suficient de mulți bani pentru a le cumpăra părinților o casă cu 3 dormitoare.

Carlos Baleba (Manchester United)

A crescut în Douala, Camerun, într-o casă foarte modestă, pe care el însuși a descris-o drept o colibă făcută din scânduri, în jurul căreia se aflau cauciucuri de camion pe care le folosea la antrenamente. Locuința a ars complet atunci când Carlos Baleba era doar un copil, iar familia a trebuit să o reconstruiască.

A ajuns în fotbal călcându-i pe urme tatălui, care nu a reușit să-și construiască o carieră de vis. În schimb, și-a antrenat fiul într-un mod extrem de dur: alergări, exerciții cu greutăți, cauciucuri, ore întregi de pregătire. În cele din urmă, Carlos Baleba a ajuns în Europa și i-a promis mamei sale că îi va construi o casă.

Din păcate, femeia a murit cu puțin timp înainte ca fotbalistul să ajungă la Brighton. Mijlocașul de 22 de ani a dezvăluit mai târziu că primul sezon în Anglia a fost foarte dificil tocmai pentru că se gândea constant la mama lui, față de care și-a ținut promisiunea, construind o nouă casă pentru familia sa.

În urmă cu doar câteva zile, Manchester United a dezvăluit că l-a cumpărat pe Carlos Baleba de la Brighton, iar salariul său ar fi de aproximativ 5,5 milioane de euro pe an, plus bonusuri de 1,5 milioane de euro.

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