Dar înainte să ajungă la o astfel de realitate, unii dintre fotbaliștii care joacă astăzi în cel mai spectaculos campionat din lume au avut o viață aflată la polul opus.

Au crescut în case sărace, au văzut de mici cum părinții lor se luptau pentru a avea ce le pune pe masă și au fost nevoiți să muncească încă dinainte de a ajunge la vârsta la care alți copii abia încep să-și descopere pasiunile.

De asemenea, unii dintre ei au trecut prin tragedii care le-au schimbat definitiv familiile. Pentru ei, fotbalul nu a fost doar un joc și nici doar o meserie, ci a fost șansa de a evada dintr-un mediu dificil și de a-și ajuta părinții.

BRENTFORD, ENGLAND - AUGUST 15: Igor Thiago of Brentford poses for a photograph af the pre-season friendly match between Brentford and Eintracht Frankfurt at Gtech Community Stadium on August 15, 2026 in Brentford, England. (Photo by Eddie Keogh/Getty Images)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Astăzi vă aducem în atenție cinci povești dramatice despre sacrificiu, pierdere, familie și, mai presus de toate, despre oameni care au refuzat să accepte că locul în care s-au născut trebuie să le decidă viitorul.

Igor Thiago (Brentford)

A locuit într-o colibă făcută din scânduri, iar acum are un salariu de 5,5 milioane de euro pe an. Povești dramatice ale fotbaliștilor din Premier League

A crescut în Brazilia într-o familie foarte săracă. Tatăl său a murit când Igor avea 13 ani, iar mama lui, care muncea în salubritate, a rămas singură cu patru copii. În aceste condiții, Igor Thiago a fost nevoit să înceapă să lucreze de la 11 ani. A început prin a curăța buruieni, a împărți pliante sau a căra cumpărături. De asemenea, a lucrat la un stand de fructe și a făcut muncă de zidar, toate astea pentru că, uneori, familia lui pur și simplu nu avea bani pentru mâncare.

Astăzi, Igor Thiago, care i-a promis mamei lui că va schimba situația familiei lor, este atacantul lui Brentford și unul dintre golgheterii Premier League, având un salariu anual de peste 4,5 milioane de euro.

Moises Caicedo (Chelsea)

A locuit într-o colibă făcută din scânduri, iar acum are un salariu de 5,5 milioane de euro pe an. Povești dramatice ale fotbaliștilor din Premier League

Provine din Santo Domingo (Ecuador), dintr-o familie cu 10 copii. El însuși și-a descris copilăria drept una săracă, dezvăluind recent că terenul pe care a început să joace fotbal era plin de noroi, pietre, nisip și uneori bucăți de sticlă.

Nu doar că s-a născut într-o familie fără posibilități financiare, dar a și ajuns să se formeze într-un club sărac pe care a încercat să-l ajute să strângă bani. Astfel, Moises Caicedo ajuta la parcarea mașinilor, pentru a primi câțiva bănuți.

În prezent, fotbalistul lui Chelsea câștigă pe an aproape 11 milioane de euro, fiind în top 40 cel mai bine plătiți jucători din Premier League.

Richarlison (Tottenham)

A locuit într-o colibă făcută din scânduri, iar acum are un salariu de 5,5 milioane de euro pe an. Povești dramatice ale fotbaliștilor din Premier League

A crescut în Brazilia într-o casă modestă, fără electricitate, familia lui folosind lumânări pentru a nu sta în beznă. Când ploua puternic, casa lor se inunda, iar situația financiară precară a dus în cele din urmă la despărțirea părinților lui.

Brazilianul a reușit să scape de sărăcie datorită fotbalului, care l-a transformat într-un superstar, dar apoi, după Cupa Mondială din 2022, Richarlison a trecut printr-o depresie severă, dezvăluind că a avut inclusiv gânduri suicidare înainte să înceapă să-și revină.

Yankuba Minteh (Brighton)

A locuit într-o colibă făcută din scânduri, iar acum are un salariu de 5,5 milioane de euro pe an. Povești dramatice ale fotbaliștilor din Premier League

Provine din Gambia, dintr-o familie cu șapte copii. Familia locuia într-un spațiu atât de mic, încât copiii dormeau îngrămădiți pe podea. Mama lui era vânzătoare de legume în piață, iar tatăl lucra ca bucătar.

Interesant este că, atunci când avea aproximativ 16 ani, Yankuba Minteh a auzit într-o noapte cum proprietarul îi cerea tatălui său chiria restantă, acesta neavând bani să plătească. După ce a auzit discuția, tânărul a decis că trebuie să facă ceva pentru a-și scoate părinții din sărăcie.

Yankuba Minteh a ales fotbalul și a plecat în Europa din Gambia la 16 ani, singur. Astăzi a ajuns să joace în Premier League și a câștigat suficient de mulți bani pentru a le cumpăra părinților o casă cu 3 dormitoare.

Carlos Baleba (Manchester United)

A locuit într-o colibă făcută din scânduri, iar acum are un salariu de 5,5 milioane de euro pe an. Povești dramatice ale fotbaliștilor din Premier League

A crescut în Douala, Camerun, într-o casă foarte modestă, pe care el însuși a descris-o drept o colibă făcută din scânduri, în jurul căreia se aflau cauciucuri de camion pe care le folosea la antrenamente. Locuința a ars complet atunci când Carlos Baleba era doar un copil, iar familia a trebuit să o reconstruiască.

A ajuns în fotbal călcându-i pe urme tatălui, care nu a reușit să-și construiască o carieră de vis. În schimb, și-a antrenat fiul într-un mod extrem de dur: alergări, exerciții cu greutăți, cauciucuri, ore întregi de pregătire. În cele din urmă, Carlos Baleba a ajuns în Europa și i-a promis mamei sale că îi va construi o casă.

Din păcate, femeia a murit cu puțin timp înainte ca fotbalistul să ajungă la Brighton. Mijlocașul de 22 de ani a dezvăluit mai târziu că primul sezon în Anglia a fost foarte dificil tocmai pentru că se gândea constant la mama lui, față de care și-a ținut promisiunea, construind o nouă casă pentru familia sa.

În urmă cu doar câteva zile, Manchester United a dezvăluit că l-a cumpărat pe Carlos Baleba de la Brighton, iar salariul său ar fi de aproximativ 5,5 milioane de euro pe an, plus bonusuri de 1,5 milioane de euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
WOW! E frumoasă, naturală, extrem de discretă și este cu 19 ani mai tânără decât Kelemen Hunor! Cum arată Eva, soția de 39 de ani a liderului UDMR și, surpriză uriașă, cu ce se ocupă
Viva.ro
WOW! E frumoasă, naturală, extrem de discretă și este cu 19 ani mai tânără decât Kelemen Hunor! Cum arată Eva, soția de 39 de ani a liderului UDMR și, surpriză uriașă, cu ce se ocupă
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Unica.ro
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
Elle.ro
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
gsp
Cum merge afacerea lui Rică Răducanu din Neptun: „Tăticule, a îmbătrânit România! După accident, eu am slăbit 20 de kilograme”
GSP.RO
Cum merge afacerea lui Rică Răducanu din Neptun: „Tăticule, a îmbătrânit România! După accident, eu am slăbit 20 de kilograme”
„Frații Maserati”: Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba și Andy Garcia, într-un film spectaculos despre producător auto
GSP.RO
„Frații Maserati”: Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba și Andy Garcia, într-un film spectaculos despre producător auto
Parteneri
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
Avantaje.ro
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani
Tvmania.ro
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani

Știri România

Parteneri
Super-capra din nordul României: noua rasă care ar putea schimba piața lactatelor
Adevarul.ro
Super-capra din nordul României: noua rasă care ar putea schimba piața lactatelor
Reușește Marius Șumudică o nouă minune la CFR Cluj? „Am crezut că pierde cu 3-0 cu FCSB, își ia bagajul și vine acasă”
Fanatik.ro
Reușește Marius Șumudică o nouă minune la CFR Cluj? „Am crezut că pierde cu 3-0 cu FCSB, își ia bagajul și vine acasă”
Casa de Pensii arată că 6 ani cu contract de 4 ore pot însemna circa 5 ani și o lună la pensie, nu 3 ani
Financiarul.ro
Casa de Pensii arată că 6 ani cu contract de 4 ore pot însemna circa 5 ani și o lună la pensie, nu 3 ani
Parteneri
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Elle.ro
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Viva.ro
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”

Monden

Parteneri
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani
TVMania.ro
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani
Stațiunea din România "luată cu asalt" de sârbi. Ce au descoperit străinii in locul ignorat de români
ObservatorNews.ro
Stațiunea din România "luată cu asalt" de sârbi. Ce au descoperit străinii in locul ignorat de români
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Parteneri
Cer intervenția UEFA: „Dați-i afară din toate competițiile!” » Scandal uriaș după meciul dramatic
GSP.ro
Cer intervenția UEFA: „Dați-i afară din toate competițiile!” » Scandal uriaș după meciul dramatic
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
GSP.ro
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
Parteneri
Ce spune, de fapt, viața sexuală despre relația de cuplu: mai mult sex nu înseamnă mai multă iubire
Mediafax.ro
Ce spune, de fapt, viața sexuală despre relația de cuplu: mai mult sex nu înseamnă mai multă iubire
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Iubita lui Andrei Bordeianu, mesaj sfâșietor în mediul online! Influencerul a fost implicat într-un grav accident: „O să aprind o lumânare pentru tine…”
Wowbiz.ro
Iubita lui Andrei Bordeianu, mesaj sfâșietor în mediul online! Influencerul a fost implicat într-un grav accident: „O să aprind o lumânare pentru tine…”
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie”
Wowbiz.ro
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie”
Decizie importantă la Cotroceni. Nicușor Dan a promulgat legea
Redactia.ro
Decizie importantă la Cotroceni. Nicușor Dan a promulgat legea
Mihai Alexandru Mitoșeriu s-a stins din viață la doar 37 de ani. Bărbatul ar fi suferit un infarct
KanalD.ro
Mihai Alexandru Mitoșeriu s-a stins din viață la doar 37 de ani. Bărbatul ar fi suferit un infarct

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
Teodora Stoica, omul din spatele Instagramului, interviu spectaculos pentru FANATIK: „Aparent, doar pentru că am un tată care e în fotbal, merit să mor!”
Fanatik.ro
Teodora Stoica, omul din spatele Instagramului, interviu spectaculos pentru FANATIK: „Aparent, doar pentru că am un tată care e în fotbal, merit să mor!”
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)
Spotmedia.ro
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)