Câți români s-au uitat la a 8-a zi a Campionatului Mondial de fotbal din 2026. Ce audiențe a avut Antena 1

Mexic este prima echipă care și-a asigurat un loc ȋn următoarea etapă a Campionatului Mondial de Fotbal din 2026 ȋn această dimineaţă, ȋn vreme ce Canada se poate considera și ea mai aproape de calificare, după ce a învins cu 6-0 naţionala din Qatar. Dacă pentru ele datele de audienţă vor fi disponibile mâine, confruntarea grupei B, Elveţia – Bosnia și Herțegovina, dar și Ghana – Panama s-au impus ca lider de piaţă.

Astfel, partida de la Antena 1 disputată în intervalul orar 22.00 – 23.57, Elveţia – Bosnia și Herțegovina, din grupa B, a fost prima opțiune de vizionare a telespectatorilor, cu o cotă de piață de 31% și un rating mediu de 6,2 puncte, urmată de PRO TV, cu 19,3% cotă de piaţă și 3,8 puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Ierarhia s-a păstrat şi la nivelul publicului urban, unde programul a înregistrat 25% cotă de piaţă și 6,6 puncte de rating, fiind urmat de PRO TV, cu 12,4% cotă de piaţă și 3,3 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 21,4% cotă de piaţă și 5,7 puncte de rating, urmată de PRO TV, cu 12,9% cotă de piaţă și 3,4 puncte de rating. În minutul de aur, la 22.43, aproape 1,2 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

Și partida Ghana – Panama (grupa L, rezultat 1-0) a condus clasamentul audienţelor pe toate categoriile de public, ȋnregistrând 33,3% cotă de piaţă la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia s-a păstrat și la nivelul celorlalte categorii importante de public.

Programul zilelor 9 și 10 la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026

19 iunie, ora 22.00: SUA – Australia (Antena 1 şi AntenaPLAY)

20 iunie, ora 1.00: Scoţia – Maroc (Antena 1 şi AntenaPLAY)

20 iunie, ora 3.30: Brazilia – Haiti (Antena 1 şi AntenaPLAY)

20 iunie, ora 6.00: Turcia – Paraguay (Antena 1 şi AntenaPLAY)

20 iunie, ora 20.00: Olanda – Suedia (Antena 1 şi AntenaPLAY)

20 iunie, ora 23.00: Germania – Coasta de Fildeș (Antena 1 şi AntenaPLAY)

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