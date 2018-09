Ce accidentare are Simona Halep. ”Mereu am probleme cu spatele, aşa că ştiu cum să-l tratez”

Simona Halep – Dominika Cibulkova, în turul II al turneului de la Wuhan. Românca face eforturi pentru a se recupera după o accidentare la spate!

Deși a început antrenamentul cu Petra Kvitova, de la Wuhan, cu zâmbetul pe buzeu, nu e prima oară când Simo se plânge de probleme la spate.

În mai 2018, în turul doi de la Madrid, Simo acuza același tip de dureri



„Nu mai am probleme. Am beneficiat de tratament şi am avut grijă de picior. De fapt, durerea venea de la spate. Nu am putut să alerg, mușchii mei au fost puțin înțepeniți. Mereu am probleme cu spatele, aşa că ştiu cum să-l tratez”, a mărturisit, atunci, Simona, care pierdea, în sferturi, în fața Karolinei Pliskova.



Durerile au revenit la Cincinnati, unde Simona a prins finala. Parcursul extrem de solicitant de la Montreal, unde a câștigat titlul în fața lui Sloane Stephens, a avut repercusiuni asupra jocului româncei. În partida cu Ajla Tomljanovici, din turul secund, jucătoarea noastră a acuzat dureri la spate pe durata meciului, probleme care au incomodat-o clar la serviciu. De altfel, Simona a comis nu mai puțin de 9 duble greșeli. În prealabil, imediat după încheierea setului secund, și adversara Simonei Halep a mers la vestiare pentru a primi îngrijri medicale.

Simona Halep (1 WTA) a pierdut finala de la Cincinnati în fața olandezei Kiki Bertens, deși a avut o minge de meci. Liderul mondial a pierdut cu 6-2, 6-7 (6), 2-6, la capătul unui meci extrem de echilibrat care a durat două ore și 9 minute.



De altfel, Simona a declarat apoi forfait pentru turneul de la New Haven (SUA).