Simona Halep – Dominika Cibulkova, în turul II al turneului de la Wuhan. Meciul e programat marți, la 16.00. Românca face eforturi pentru a se recupera după o accidentare la spate!

ACTUALIZARE. Meciul Simonei Halep e programat marți, de la ora 16.00, fiind a doua din sesiunea de seară de pe terenul central, după întâlnirea Katerina Siniakova – Caroline Garcia și va fi transmisă în direct de DigiSport.

'M-am schimbat foarte mult. Sunt mai încrezătoare în tot. Sunt mult mai relaxată. Chiar dacă încă există presiune. Mereu am spus că atunci când simt presiune, joc bine. Aşa că e bine. Dar e diferit. Presiunea de acum nu mai este cea a rezultatului. Acum este vorba de cât de bună pot fi zilnic în ceea ce fac, de cât de bine pot evolua la fiecare turneu. Aceasta este noua mea provocare. Încerc să am grijă de sănătatea mea, pentru că acest aspect este deosebit de important şi să rămân motivată. Nu pentru că am câştigat atâtea turnee ci pentru că, în alte conditii, poate deveni rutină, ca atunci când te chinui să te trezeşti dimineața şi să mergi la serviciu. Încerc să fac să fie totul cât mai simplu şi cât mai plăcut' – Simona Halep

'Sunt cu adevărat mândră că mă aflu pe primul loc WTA deoarece sunt atâtea jucătoare care joacă atât de bine. Sunt puternice, iar eu nu sunt atât de înaltă şi puternică precum ele. Dar mental, cred că am fost suficient de puternică pentru a gestiona totul, atât înfrângerile dure, cât şi victoriile bune. Nu este uşor, dar am o echipă bună. Am oameni profesionişti în jurul meu care mă ajută să rămân concentrată şi mă felicită pentru ce am făcut'.

ACTUALIZARE. Monica Niculescu și americanca Vania King au avansat în turul doi de dublu, 6-4, 6-2 cu pereche Krunici/ Siniakova.

Simona Halep, care va împlini 27 de ani pe 27 septembrie, este condusă de Cibulkova (29 ani,30 WTA) cu 4-2 la partidele directe, ultimul meci încheindu-se cu victoria slovacei, în 2016, la Turneul Campioanelor, cu 6-3, 7-6 (5).

Monica Niculescu, locul 82 mondial, aflată pe tabloul principal ca lucky loser, a cedat în primul tur cu Dominika Cibulkova, poziţia 30 WTA, 4-6, 3-6.

Românca face eforturi pentru a se recupera după o accidentare la spate!

„Nu ştiu de ce s-a întâmplat. Au fost 24 de ore foarte dificile, dar sper să fiu gata până marţi. Nu ştiu dacă voi putea juca, dar sper să mă refac”, a spus Simona Halep, într-o conferinţă de presă desfășurată în China.

Ce accidentare are Simona Halep. 'Mereu am probleme cu spatele, aşa că ştiu cum să-l tratez'

Turneul de la Wuhan e dotat cu premii de 2.7 milioane de dolari şi are loc în perioada 23 – 29 septembrie. Dacă nu va putea juca acum, Halep ar trebui să fie aptă săptămâna viitoare când începe competiţia de la Beijing.

Simona Halep, lider în tenisul feminin pentru a 47-a săptămână. Avans uriaș în ierarhia WTA

FOTO/ Simona Halep a făcut senzație cu ținuta ei, înaintea turneului de la Wuhan. Fanii au felicitat-o pentru alegerea vestimentară