Ce audiențe a avut Antena 1 în a 6-a zi a Campionatului Mondial de fotbal din 2026

Lionel Messi a început perfect Cupa Mondială 2026, căpitanul Argentinei reuşind astfel să doboare un nou record mondial, devenind cel mai mare marcator all time.

Kylian Mbappe nu s-a lăsat mai prejos şi, prin cele două goluri înscrise aseară a devenit golgheterul all time al Franței. Ieri, Franța – Senegal şi Iran – Noua Zeelandă, precum şi Arabia Saudită – Uruguay, confruntarea zilei anterioare pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi, au condus detașat clasamentele de audienţă, pe toate categoriile de public.

De altfel, Antena 1 s-a impus ca lider detaşat de audiență şi în prime time, dar şi la nivelul întregii zile.

În intervalul confruntării grupei I de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, Franța – Senegal, 21.51 – 00.05, Antena 1 s-a impus ca lider detaşat de audiență, la nivelul targetului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 8,1 puncte de rating şi 38,3% cotă de piață, urmat de PRO TV, cu 3,7 puncte de rating şi 17,2% cotă de piață.

Ierarhia s-a păstrat și la nivelul publicului din mediul urban, unde programul a ȋnregistrat 8,2 puncte de rating și 29,5% cotă de piaţă, fiind urmat de PRO TV cu 3,9 puncte de rating și 14,1% cotă de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 7 puncte de rating și 25,2% cotă de piaţă, urmată de PRO TV cu 4,5 puncte de rating și 16% cotă de piaţă. În minutul de aur, ȋnregistrat la 22,47, aproape 1,5 milioane de telespectatori urmărea confruntarea de la Antena 1.

Şi partida disputată la Antena 1 în intervalul orar 04.04 – 06.03, Iran – Noua Zeelandă, din grupa G, a fost prima opţiune de vizionare, cu un rating mediu de 0,9 puncte și 36,7% cotă de piaţă, urmată de Kanal D, cu 0,3 puncte de rating și 14% cotă de piaţă, ȋnregistrat la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. De altfel, în intervalul menționat, Antena 1 conduce detaşat topul audiențelor, pe toate categoriile importante de public.

Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2,2 puncte de rating și 23,6% cotă de piaţă, faţă de locul 2, ocupat de PRO TV, care ȋnregistra 1,9 puncte de rating și 20,5% cotă de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de prime time (19.00 – 00.00), cu 5,4 puncte de rating și 27,4% cotă de piață, față de locul 2, ocupat de PRO TV, care avea 4,3 puncte de rating și 22,2% cotă de piață.

Şi partida disputată ziua anterioară, ȋn intervalul orar 01.00 – 03.04, ȋn care Arabia Saudită a ȋntâlnit Uruguay, a condus clasamentul audiențelor, cu un rating mediu de 1,7 puncte și 34,3% cotă de piaţă, urmată de PRO TV, cu 0,7 puncte de rating și 14% cotă de piaţă, ȋnregistrat la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia s-a păstrat și aici și la nivelul celorlalte categorii importante de public.

Ce audiențe a avut Antena 1 în a 6-a zi a Campionatului Mondial de fotbal din 2026

Programul zilelor 7 și 8 de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026

  • 17 iunie, ora 20.00: Portugalia – RD Congo (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 17 iunie, ora 23.00: Anglia – Croația (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 18 iunie, ora 02.00: Ghana – Panama (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 18 iunie, ora 05.00: Uzbekistan – Columbia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 18 iunie, ora 19:00: Cehia – Africa de Sud (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 18 iunie, ora 22.00: Elveția – Bosnia Herțegovina (Antena 1 şi AntenaPLAY)
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