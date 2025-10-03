„Dacă vorbești cu mine, sa vorbești în românește”

„În urma discuției purtată cu staff-ul echipei noastre, precizăm faptul că , în repriza secundă a jocului, după un fault la mijlocul terenului, jucătoarea echipei KSE Tg Secuiesc, cea care a comis abaterea, i-a adresat mai multe cuvinte în limba maghiară centralului partidei, acesta din urmă afirmând către jucătoare că «dacă vorbești cu mine, sa vorbești în românește»”.

Antrenorul echipei oaspete, Bogan Moroianu, a intervenit și a avut o dispută verbală cu arbitrul, în urna căreia acesta i-a acordat cartonașul galben.

„Nu tolerăm niciun fel de comportament discriminatoriu, xenofob, rasist”

„Membrii staff-ului tehnic al clubului nostru nu cunosc în amănunt discuția dintre cei doi, însă reproșurile venite dinspre banca lor au fost exclusiv la adresa arbitrului”., au mai transmis cei de la Interstar Sibiu.

În concluzie, ASFC Interstar Sibiu nu are niciun fel de implicare în acest subiect, prin politica clubului și prin regulamentul de safeguarding al clubului nu tolerează niciun fel de comportament discriminatoriu, xenofob, rasist etc…

„Victoria nu a fost influențată de arbitraj”

„Totodată, considerăm că victoria echipei noastre, 2-1, așa cum s-a întâmplat și în meciul din Cupa României disputat împotriva aceluiași adversar cu trei zile înainte, a fost una pe deplin justificată, venită în urma muncii depuse de întreaga echipă, iar acest lucru nu a fost influențat în niciun fel de vreun alt factor, inclusiv de modul de arbitraj”, spune cei de la Interstar.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

După 3 etape din Liga 3 feminin, Kézdivásárhelyi SE e pe locul 8 (din 9), cu 0 puncte. Interstar e pe 5, cu 3 puncte din 2 meciuri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE