Ce se întâmplă cu umărul Simonei Halep. Românca a avut și probleme la gleznă / VIDEO

Ce se întâmplă cu umărul Simonei Halep. Jucătoarea română, numărul unu mondial, s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 $, învingând-o greu, în trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe franţuzoaica Oceane Dodin. În timpul jocului, Simona a acuzat dureri mari la umărul drept.

Spre finalul primului set, jucătoarea noastră a părut deranjată de probleme la umărul drept și la gât și a solicitat de două ori intervenția fizioterapeutului.



Looks to be a bit of a right neck/shoulder issue for #Halep.

She’s getting that looked at now…

Is she on her way out in the second round? pic.twitter.com/DjhJd2DKWJ

— Live Tennis (@livetennis) March 22, 2018