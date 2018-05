Ce vedete vin la PRO-AM Golf for Everyone de la Clubul de Golf ”Paul Tomiță” din Pianu de Jos

Este prima ediție a acestei competiții, care se dorește o tradiție de acum încolo, iar alegerea primului teren de golf privat din inima țării drept gazdă nu e întâmplătoare. În anul centenar aducem astfel tribut marelui Paul Tomiță, cel care a adus acest sport în atenția românilor.

”Pe terenul de golf e loc pentru toată lumea”

Asociația Golferilor Profesioniști organizează între 8 și 10 iunie prima competiție din seria Pro-Am Golf for Everyone la Golf Club Paul Tomița.

”De domnul Paul Tomiţa mă leagă amintiri puternice și frumoase. Cu exact 50 de ani în urmă, în 1968, i-am devenit copil de mingi la Clubul Diplomatic și cady timp de 10 ani. Am învățat multe lucruri frumoase de la dânsul și de aceea va rămâne mereu în amintirea mea ca un om absolut deosebit. O bună parte dintre jucătorii de golf din România au avut instructori români (Răzvan Costescu, Gabi Toader, Ovidiu Brebene, Marius Popescu, Daniel Ionescu, Mircea Stoica, Gabi Iuşanu, Andrei Bădiţă, Nelu Boncu etc). Consider un gest de recunoștință faţă de aceştia, pentru aportul la dezvoltarea golfului în România, existenţa unei categorii PRO-AM la turneele organizate, pentru a da posibilitatea tuturor să concureze. Golful e un sport nobil și așa trebuie sa rămână, iar pe terenul de golf e loc pentru toată lumea. Bucuraţi-vă de loviturile frumoase!” spune domnul George Luță, instructor golf, care participă si la Pro-Am Golf for Everyone.

Ce face special aceasta competiţie este faptul că se desfășoară pe durata a 3 zile, reunește jucători profesioniști și amatori care vor juca împreună formând echipe mixte, se bucură de o numeroasă participare internațională și introduce o structură de premiere unică. Se vor acorda premii în bani pentru categoria pro în valoare totală de 6.000 euro și premii foarte atrăgătoare pentru categoria amatori, fondul total de premiere depășind 10.000 euro.

“Jucători de top şi-au confirmat deja prezenţa la categoria pro, amintesc doar câteva nume: Austin Curtis, Mus Deboub sau Duncan Muscroft; însă avem participanți din 8 țări cu experiență competițională la cel mai înalt nivel. Sunt convins că prin calitatea jucătorilor profesioniști români și străini care și-au confirmat deja prezența, combinat cu formatul interactiv pe care l-am ales pentru concurs și evenimentele planificate pe durata celor 3 zile, jucătorii se vor simți extraordinar. Nu pot decât să sper că publicul român ne va vizita în număr cât mai mare”, declară David Foster, Președintele Asociației Golferilor Profesioniști.

Pe lângă posibilitatea de a urmări evenimentul, organizatorii oferă participanților posibilitatea de a lua masa sau de a lăsa copiii la locul de joacă special amenajat pentru ca cei mici să se joace de-a golful. În ultima zi de eveniment, pe 10 Iunie, se va desfășura consursul Golf for every Kid, etapă în Kids Golf Tour România ediția 2018, precum și workshop-uri pentru golferii profesioniști sau amatori.

”În România golful este un sport secret. Nu cred că-l practică mai mult de 1000 de oameni. M-am întrebat de ce şi după ce m-am uitat în Bulgaria (care, în principiu, era mai puţin dezvoltată ca ţara noastră) şi am văzut câte terenuri au construit în ultimii 20 ani, am descoperit cauza: sunt mai emancipaţi ca noi. Sună ciudat, nu-i aşa? Pare chiar un neadevăr. Dar e adevărat. Ştiţi de ce? Golful e un parametru al evoluţiei. Dacă-ţi merge mai bine, dacă dezvolţi turismul, agricultura şi infrastructura începi să joci golf. Aşa e astăzi în Bulgaria. Sigur că nu e încă Anglia sau Noua Zeelandă, dar a început drumul… Noi batem pasul pe loc, în aşteptarea conducătorilor care vor învăţa golf. Deocamdată nu-i avem. Şi chiar dacă golful se poate învăţa şi la 55 ani (la această vârstă l-am învăţat eu), nu sunt şanse ca emanciparea să se lipească de ei. Pentru simplu motiv că nu-i interesează viitorul. Aşa că nu ne rămâne decât să continuăm să jucăm golf, noi cei vreo o mie, ca să uităm de prezentul nostru. Trist”, declara Mihai Tatulici, jurnalist.

La eveniment a fost invitat și selecționerul naționalei de fotbal a României, Cosmin Contra, pasionat și bun jucător de golf.

Citiți și Cosmin Contra joacă golf la turneul de la Teleac, alături de prințul Dimitrie Sturza