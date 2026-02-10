La un pas să se răstoarne, la 120 km/ h

În prima manșă, luni, 9 februarie, partea superioară a traseului a fost parcursă în control și siguranță, însă o greșeală pe final a schimbat cursul coborârii. Din păcate, a doua manșă a fost marcată de greșeală încă de la viraj, iar ritmul nu a mai fost cel dorit.

Românca a fost la un pas să se răstoarnă, după ce s-a agățat de mantinelă, dar au reușit o manevră care i-a păstrat echilibrul pe tunelul de gheață. Avea în jur de 120 km/ h.

La final, sportiva și-a pus mâinile în cap și a izbucnit în lacrimi.

Lecțiile se învață pe gheață, sub presiune, iar experiența acumulată în astfel de momente face parte din drumul fiecărui sportiv de performanță, crede ea.

Azi, Corina, care este ultima în clasamentul probei, locul 25, va coborî în manșa a treia. Dacă intră în primele 20, ea va accede în manșa finală.

Se dă cu sania de 10 ani

Corina s-a apucat de sanie în 2016, când „cu mari emoții, făceam primele coborâri, fără să știu unde mă va duce acest sport”.

„Un vis pentru care am muncit ani de zile devine realitate. Sunt calificată la Jocurile Olimpice. Recunoscătoare tuturor celor care au crezut în mine și continuă să o facă!”, a scris Corina, pe rețelele sociale, după ce s-a calificat la Jocurile Olimpice de iarnă 2026.

„Nu reduce obiectivul, ci crește efortul”

„Don’t decrease the goal, increase the effort“ („Nu reduce obiectivul, ci crește efortul”), este mottoul sportivei prahovene, o maximă motivațională care îndeamnă la perseverență și ambiție atunci când întâmpini dificultăți în atingerea scopurilor propuse.

Buzățoiu a participat la Jocurile Olimpice pentru Tineret din 2020 de la Lausanne, Elveția, unde fost pe locul al 6-lea la individual și pe poziția a 5-a la ștafetă. Acum se află, în premieră, la o ediție pentru seniori.

Corina a devenit din nou campioană națională, iar printre performanțele sale se numără și locul al 3-lea obținut în proba de ștafetă la Cupa Mondială de la Altenberg, în 2024.

Motociclism și aranjamente florale

Tânăra sportivă este pasionată de motociclism și aranjamente florale.

„Sania se aseamănă cu motocicleta. Trebuie să privești mereu în față, la punctul unde trebuie să ajungi. Dacă ai privit în jos, ai căzut. Mă ajută și pentru antrenamente, pentru coordonare, mersul pe două roți, dar îmi și salvează mult timp, deoarece este un trafic infernal”, declara colega Raluca Strămăturaru, pentru CSA Steaua.

Întotdeauna mi-au plăcut activitățile extreme, mi-a plăcut să încerc orice lucru pe care nu toată lumea are curajul să îl încerce. Am început cursuri de parașutiști la Aeroclubul României și am sărit de câteva ori singură din avion – Corina Buzățoiu, pentru Eurosport

Toamna trecută a dat o fugă la Veneția, iar astă-primavară a fost la lacul Como și la Milano. Unde s-a reîntors acum, pentru visul olimpic!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Citiți și: Liviu Cepoi, locul 4 cu sania de 2 alături de Ioan Apostol, la JO 1992, actual om de afaceri: „Dacă pică performanța noastră, și asta înseamnă medalie, ofer un premiu consistent”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE