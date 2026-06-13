Meciul Australia – Turcia se joacă pe 14 iunie 2026, de la ora 7.00, și este transmis live de Antena 1 în una dintre cele mai pline zile de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026.
Programul meciurilor de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pentru următoarele zile
14 iunie
Grupa C, ora 1:00 » Brazilia – Maroc – Antena 1
Grupa C, ora 4:00 » Haiti – Scoția – Antena 1
Grupa D, ora 7:00 » Australia – Turcia – Antena 1
Grupa E, ora 20:00 » Germania – Curaçao – Antena 1
Grupa F, ora 23:00 » Olanda – Japonia – Antena 1
15 iunie
Grupa E, ora 2:00 » Coasta de Fildeș – Ecuador – Antena 1
Grupa F, ora 5:00 » Suedia – Tunisia – Antena 1
Grupa H, ora 19:00 » Spania – Capul Verde
Grupa G, ora 22:00 » Belgia – Egipt
16 iunie
Grupa H, ora 1:00 » Arabia Saudită – Uruguay
Grupa G, ora 4:00 » Iran – Noua Zeelandă
Grupa I, ora 22:00 » Franța – Senegal
17 iunie
Grupa I, ora 1:00 » Irak – Norvegia
Grupa J, ora 4:00 » Argentina – Algeria
Grupa J, ora 7:00 » Austria – Iordania
Grupa K, ora 20:00 » Portugalia – RD Congo
Grupa L, ora 23:00 » Anglia – Croația
18 iunie
Grupa L, ora 2:00 » Ghana – Panama
Grupa K, ora 5:00 » Uzbekistan – Columbia
Grupa A, ora 19:00 » Cehia – Africa de Sud
Grupa B, ora 22:00 » Elveția – Bosnia Herțegovina
19 iunie
Grupa B, ora 1:00 » Canada – Qatar
Grupa A, ora 4:00 » Mexic – Coreea de Sud
Grupa D, ora 22:00 » SUA – Australia
20 iunie
Grupa C, ora 1:00 » Scoția – Maroc
Grupa C, ora 4:00 » Brazilia – Haiti
Grupa D, ora 7:00 » Turcia – Paraguay
Grupa F, ora 20:00 » Olanda – Suedia
Grupa E, ora 23:00 » Germania – Coasta de Fildeș
21 iunie
Grupa E, ora 3:00 » Ecuador – Curaçao
Grupa F, ora 7:00 » Tunisia – Japonia
Grupa H, ora 19:00 » Spania – Arabia Saudită
Grupa G, ora 22:00 » Belgia – Iran
22 iunie
Grupa H, ora 1:00 » Uruguay – Insulele Capului Verde
Grupa G ora 4:00 » Noua Zeelandă – Egipt
Grupa J, ora 20:00 » Argentina – Austria
23 iunie
Grupa I, ora 0:00 » Franța – Irak
Grupa I, ora 3:00 » Norvegia – Senegal
Grupa J, ora 6:00 » Iordania – Algeria
Grupa K, ora 20:00 » Portugalia – Uzbekistan
Grupa L, ora 23:00 » Anglia – Ghana
24 iunie
Grupa L, ora 2:00 » Panama – Croația
Grupa K, ora 5:00 » Columbia – RD Congo
Grupa B, ora 22:00 » Elveția – Canada
Grupa B, ora 22:00 » Bosnia Herțegovina – Qatar
25 iunie
Grupa C, ora 1:00 » Scoția – Brazilia
Grupa C, ora 1:00 » Maroc – Haiti
Grupa A, ora 4:00 » Cehia – Mexic
Grupa A, ora 4:00 » Africa de Sud – Coreea de Sud
Grupa E, ora 23:00 » Ecuador – Germania
Grupa E, ora 23:00 » Curaçao – Coasta de Fildeș
26 iunie
Grupa F, ora 2:00 » Japonia – Suedia
Grupa F, ora 2:00 » Tunisia – Olanda
Grupa D, ora 5:00 » Turcia – SUA
Grupa D, ora 5:00 » Paraguay – Australia
Grupa I, ora 22:00 » Norvegia – Franța
Grupa I, ora 22:00 » Senegal – Irak
27 iunie
Grupa H, ora 3:00 » Capul Verde – Arabia Saudită
Grupa H, ora 3:00 » Uruguay – Spania
Grupa G, ora 6:00 » Egipt – Iran
Grupa G, ora 6:00 » Noua Zeelandă – Belgia
28 iunie
Grupa L, ora 00:00 » Panama – Anglia
Grupa L, ora 00:00 » Croația – Ghana
Grupa K, ora 2:30 » Columbia – Portugalia
Grupa K, ora 2:30 » RD Congo – Uzbekistan
Grupa J, ora 5:00 » Algeria – Austria
Grupa J, ora 5:00 » Iordania – Argentina
16-imi de finală 1 și 2 – Duminică, 28 iunie
Locul 2 din Grupa A – Locul 2 din Grupa B (Meciul 73) Los Angeles, SUA
Locul 1 din Grupa E – Cel mai bun loc 3 (Grupele A/B/C/D/F) (Meciul 74) Boston, SUA
16-imi de finală 3 și 4 – Luni, 29 iunie
Locul 1 din Grupa F – Locul 2 din Grupa C (Meciul 75) Monterrey, Mexic
Locul 1 din Grupa C – Locul 2 din Grupa F (Meciul 76) Houston, SUA
16-imi de finală 5, 6 și 7 – Marți, 30 iunie
Locul 1 din Grupa I – Cel mai bun loc 3 (Grupele C/D/F/G/H) (Meciul 77) New York City, SUA
Locul 2 din Grupa E – Locul 2 din Grupa I (Meciul 78) Dallas, SUA
Locul 1 din Grupa A – Cel mai bun loc 3 (Grupele C/E/F/H/I) (Meciul 79) Mexico City, Mexic
16-imi de finală 8,9 și 10 – Miercuri, 1 iulie
Locul 1 din Grupa L – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/H/I/J/K) (Meciul 80) Atlanta, SUA
Locul 1 din Grupa D – Cel mai bun loc 3 (Grupele B/E/F/I/J) (Meciul 81) San Francisco, SUA
Locul 1 din Grupa G – Cel mai bun loc 3 (Grupele A/E/H/I/J) (Meciul 82) Seattle, SUA
16-imi de finală 11, 12 și 13 – Joi, 2 iulie
Locul 2 din Grupa K – Locul 2 din Grupa L (Meciul 83) Toronto, Canada
Locul 1 din Grupa H – Locul 2 din Grupa J (Meciul 84) Los Angeles, SUA
Locul 1 din Grupa B – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/F/G/I/J) (Meciul 85) Vancouver, Canada
16-imi de finală 14, 15 și 16 – Vineri, 3 iulie
Locul 1 din Grupa J – Locul 2 din Grupa H (Meciul 86) Miami, SUA
Locul 1 din Grupa K – Cel mai bun loc 3 (Grupele D/E/I/J/L) (Meciul 87) Kansas, SUA
Locul 2 din Grupa D – Locul 2 din Grupa G (Meciul 88) Dallas, SUA
Optimi de finală 1 și 2 – Sâmbătă, 4 iulie
Câștigătorul Meciului 74 – Câștigătorul Meciului 77 (Meciul 89) Philadelphia, SUA
Câștigătorul Meciului 73 – Câștigătorul Meciului 75 (Meciul 90) Houston, SUA
Optimi de finală 3 și 4 – Duminică, 5 iulie
Câștigătorul Meciului 76 – Câștigătorul Meciului 78 (Meciul 91) New York City, SUA
Câștigătorul Meciului 79 – Câștigătorul Meciului 80 (Meciul 92) Mexico City, Mexic
Optimi de finală 5 și 6 – Luni, 6 iulie
Câștigătorul Meciului 83 – Câștigătorul Meciului 84 (Meciul 93) Dallas, SUA
Câștigătorul Meciului 81 – Câștigătorul Meciului 82 (Meciul 94) Seattle, SUA
Optimi de finală 7 și 8 – Marți, 7 iulie
Câștigătorul Meciului 86 – Câștigătorul Meciului 88 (Meciul 95) Atlanta, SUA
Câștigătorul Meciului 85 – Câștigătorul Meciului 87 (Meciul 96) Vancouver, Canada
Sfert de finală 1 – Joi, 9 iulie
Câștigătorul Meciului 89 – Câștigătorul Meciului 90 (Meciul 97) Boston, SUA
Sfert de finală 2 – Vineri, 10 iulie
Câștigătorul Meciului 93 – Câștigătorul Meciului 94 (Meciul 98) Los Angeles, SUA
Sfert de finală 3 și 4 – Sâmbătă, 11 iulie
Câștigătorul Meciului 91 – Câștigătorul Meciului 92 (Meciul 99) Miami, SUA
Câștigătorul Meciului 95 – Câștigătorul Meciului 96 (Meciul 100) Kansas, SUA
Semifinala 1 – Marți, 14 iulie
Câștigătorul Meciului 97 – Câștigătorul Meciului 98 (Meciul 101) Dallas, SUA
Semifinala 2 – Miercuri, 15 iulie
Câștigătorul Meciului 99 – Câștigătorul Meciului 100 (Meciul 102) Atlanta, SUA
Finala mică – Sâmbătă, 18 iulie
Pierzătoarea din Meciul 101 – Pierzătoarea din Meciul 102 (Meciul 103) Miami, SUA
Finala mare – Duminică, 19 iulie
Câștigătorul Meciului 101 – Câștigătorul Meciului 102 (Meciul 104) New York City, SUA
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