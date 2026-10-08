Cel de-al treilea weekend consecutiv de Formula 1, după cursele din Malaysia și Azerbaidjan, are loc în Singapore, pe circuitul din Marina Bay, în perioada 9-11 octombrie 2026.

Odată cu apropierea finalului sezonului de Formula 1, Kimi Andrea Antonelli se distanțează tot mai mult în vârful clasamentului, semn că este, fără doar și poate, principalul favorit să câștige Campionatul Mondial în acest sezon.

Chiar dacă în Malaysia a câștigat Max Verstappen, iar în Azerbaidjan câștigător a fost George Russell, Kimi Andrea Antonelli are un avans foarte mare în vârful clasamentului: 84 de puncte peste colegul său de la Mercedes!

Cursa este pe Antena 1, calificările se văd la Antena 3

Cursa din Singapore, de la Marina Bay, este una care are și sprint, astfel că fanii Formulei 1 vor fi cu ochii pe ecrane timp de trei zile. Dacă sprintul și calificările vor fi pe Antena 3, cursa se va vedea pe Antena 1, în timp ce antrenamentele sunt difuzate doar pe AntenaPlay.

Potrivit analiștilor de la site-ul oficial Formula 1, Kimi Andrea Antonelli ar putea deveni campion mondial încă din etapa a 18-a, desfășurată în SUA. Însă, pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie îndeplinite mai multe criterii.

Mai exact, italianul trebuie să obțină cu 16 puncte mai multe puncte decât George Russell în Singapore, iar în Statele Unite Kimi Andrea Antonelli să câștige cursa, iar colegul său de la Mercedes să abandoneze.

Programul Marelui Premiu din Singapore 2026, de la Marina Bay

Vineri, 9 octombrie 2026:

- antrenament 1: ora 11.30 - AntenaPlay

- calificări sprint: ora 15.15 - Antena 3 și AntenaPlay

Sâmbătă, 10 octombrie 2026:

- sprint: ora 11.45 - Antena 3 și AntenaPlay

- calificări cursă: ora 15.45 - Antena 3 și AntenaPlay

Duminică, 11 octombrie 2026: