LiveScore: România înfruntă Bosnia pe Arena Națională într-un meci crucial din Liga Națiunilor. Hagi a modificat radical primul 11

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Echipa națională a României dispută luni seară, de la ora 21:45, pe Arena Națională, meciul împotriva reprezentativei Bosniei-Herțegovina, în etapa a doua din Grupa 4 a Ligii B din Liga Națiunilor.
Cuprins:
Partida se desfășoară fără spectatori și este transmisă în direct de Antena 1. În urma eșecului din prima rundă, 1-2 în Suedia, tricolorii au nevoie de un rezultat pozitiv în fața unui adversar care vine după o remiză albă (0-0) în Polonia.
Update 19:20 Echipa de start a României
1. Ionuţ Radu, 12. Otto Hindrich, 16. Valentin Cojocaru, 2. Tony Strata, 3. Matei Ilie, 4. Andrei Coubiş, 5. Virgil Ghiţă, 14. Andrei Borza, 15. Andrei Burcă, 17. Vladimir Screciu, 23. Lisav Eissat, 6. Tudor Băluţă, 8. Alexandru Cicâldău, 10. Nicolae Stanciu, 18. Cătălin Cîrjan, 19. David Matei, 20. Darius Olaru, 21. Olimpiu Moruţan, 22. Vlad Dragomir, 7. Florin Tănase, 9. Louis Munteanu, 11. Daniel Bîrligea, 13. Valentin Mihăilă.
Pentru această confruntare, selecționerul Gheorghe Hagi a efectuat modificări substanțiale în lotul de 23 de jucători, lăsând în afara echipei mai mulți titulari din meciul precedent, printre care Ianis Hagi, Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin și Dennis Man.
Hagi a motivat remanierea prin necesitatea gestionării efortului fizic și a subliniat că obiectivul principal rămâne construirea unei echipe competitive. De cealaltă parte, selecționerul bosniac Sergej Barbarez mizează pe un nucleu stabil, chiar și în absența atacantului Edin Dzeko.
Rezultatul din această campanie are o importanță directă pentru parcursul naționalei. O clasare pe primele două locuri în grupă garantează prezența în urna a doua valorică la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028, în timp ce pozițiile 3 sau 4 vor trimite România în urna a treia.