Jasmine Paolini: „Are un an extraordinar, se află pe cel mai bun loc din cariera ei”

Adversara este Jasmine Paolini, jucătoare antrenată de fostul campion olimpic Marc Lopez. Italianca a câștigat toate cele trei întâlniri disputate până acum: la Zavarovalnica Sava, în 2021, Roland Garros, în 2023, și Dubai, în 2024.

Aceasta trece printr-un sezon complicat, în care a avut și probleme medicale la picior. Paolini a vorbit laudativ despre Sorana și a remarcat forma foarte bună a acesteia.

„Are un an extraordinar, se află pe cel mai bun loc din cariera ei, iar în acest moment joacă foarte bine. Anul acesta a jucat mai bine decât mine, cu siguranță. Totuși, voi încerca să dau tot ce pot, voi încerca să joc un meci bun”, a spus Paolini, citată de ubitennis.com.

„Am jucat de multe ori împotriva ei, dar nu-mi amintesc când a fost ultima oară. Va fi un meci greu, pentru că ea are multă încredere în acest moment. A jucat multe meciuri anul acesta. Știu că ar putea fi ultimul ei US Open, dar nu mă voi gândi la asta, pentru că cred că trebuie să mă concentrez pe ce am de făcut pe teren, nu pe faptul că este sau nu ultimul ei US Open”.

Jasmine Paolini a ajuns o singură dată în săptămâna a doua la US Open, în 2024, atunci când a disputat optimile de finală. În celelalte cinci participări pe tabloul principal de la New York, a fost eliminată de trei ori în primul tur, o dată în turul secund și o dată în turul al treilea, mai scrie publicația menționată. Totuși, aceasta spune că se simte bine la New York, iar atmosfera de la US Open este una aparte.

Sezonul acesta, italianca a disputat 19 meciuri, iar cel mai important rezultat al său a fost calificarea în sferturile de finală la Wimbledon.

Unde va putea fi urmărit meciul

Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 16, a ajuns în turul al treilea după două victorii fără set pierdut, cu Julia Grabher (112 WTA) și Diane Parry (31 WTA). Paolini, favorită 19, a trecut de Veronika Erjavec (106 WTA) în trei seturi și de Lucrezia Stefanini (119 WTA) în minimum de seturi.

Meciul Jasmine Paolini–Sorana Cîrstea, în turul 3 la US Open, este programat vineri, de la ora 18.00. Partida va putea fi urmărită în direct la TV pe Eurosport.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE