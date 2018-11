Tătărușanu, 32 de ani, a debutat la prima reprezentativă exact în urmă opt ani, pe 17 noiembrie 2010, la amicalul Italia – România 1-1, când l-a înlocuit pe Costel Pantilimon în repriza secundă. În același meci a scos pentru prima dată mingea din plasă, fiind învins, în minutul 82, de autogolul lui Ciprian Marica.

Are aceeași medie de goluri primite cu a lui Stelea

Goalkeeperul care și-a început cariera la Juventus Colentina, actuala echipă Geto Dacica, a luat 45 de goluri în cele 57 de apariții între buturile primei reprezentative. Are o medie de 0,79 de goluri/meci. O medie identică are și Bogdan Stelea, liderul topului all-time al portarilor, care are 72 de goluri primite în cele 91 de meciuri jucate la națională.

21 de meciuri fără gol primit are Ciprian Tătărușanu la echipa națională

Carne de tun în preliminariile CM

Ciprian Tătărușanu a primit cele mai multe goluri în preliminariile CM, 18. A luat nouă în campania 2014 și tot atâtea în campania 2018. Recordurile negative le-a atins în meciul cu Olanda, 1-4, la București, în preliminariile CM 2014, și în dubla cu Polonia, 0-3, acasă, și 1-3, în deplasare, când a încasat cinci goluri de la Robert Lewandowski.

Coșmar în 2016

În anul 2016, Tătărușanu a încasat cele mai multe goluri. Portarul naționalei a scos mingea din plasă de 12 ori. De cinci ori în amicale, de patru ori la Europeanul din Franța și de trei ori în meciul cu Polonia, de la București, din preliminariile CM 2018.

Repartizarea celor 45 de goluri primite de Tătărușanu

19 amicale: 17 goluri 17 meciuri în preliminarii CM: 18 goluri 13 meciuri în preliminarii Euro: 3 goluri 5 meciuri în Liga Națiunilor: 3 goluri 3 meciuri la Euro 2016: 4 goluri

2010 (1 gol)

Italia – România 1-1 / amical

2011 (5 goluri)

Cipru – România 1-1 (5-6, pen.) / amical

România – Luxemburg 3-1 / preliminarii Euro 2012

Brazilia – România 1-0 / amical

Belgia – România 2-1 / amical

2012 (6 goluri)

România – Uruguay 1-1 / amical

România – Olanda 1-4 / preliminarii CM 2014

România – Belgia 2-1 (1 gol) / amical

2013 (6 goluri)

Ungaria – România 2-2 / preliminarii CM 2014

România – Slovacia 1-1 / amical

România – Turcia 0-2 / preliminarii CM 2014

România – Grecia 1-1 / baraj CM 2014

2014 (1 gol)

România – Ungaria 1-1 / preliminarii CE 2016

2015 (3 gol)

România – Finlanda 1-1 / preliminarii CE 2016

Italia – România 2-2 / amical

2016 (12 goluri)

România – Ucraina 3-4 / amical

România – Georgia 5-1 / amical

România – Franța 1-2 / Euro 2016

România – Elveția 1-1 / Euro 2016

România – Albania 0-1 / Euro 2016

România – Polonia 0-3 / preliminarii CM 2018

2017 (6 goluri)

Polonia – România 3-1 / preliminarii CM 2018

Muntenegru – România 1-0 / preliminarii CM 2018

România – Kazahstan 3-1 / preliminarii CM 2018

Danemarca – România 1-1 / preliminarii CM 2018

2018 (5 goluri)

România – Chile 3-2 / amical

Serbia – România 2-2 / Liga Națiunilor

Lituania – România 1-2 / Liga Națiunilor

Top 10: Stelea este lider incontestabil

1. Bogdan Stelea: 91 selecții/-72 goluri (1988-2005). Medie 0,79 goluri/meci. A participat la CM ’90, CM ’94, CM ’98/CE ’96, CE 2000.

2. Bogdan Lobonț: 86 selecții/-77 goluri (1998-2018). Medie 0,89 goluri/meci. A participat la CE 2000, CE 2008.

3. Silviu Lung: 76 selecții/-79 goluri (1979-1993). Medie 1,03 goluri/meci. A participat la CM ’90/ CE ’84.

4. Ciprian Tătărușanu: 57 selecții/-45 goluri (2010-). Medie 0,79 goluri/meci. A participat la CE 2016.

5. Necula Răducanu: 56 selecții/-54 goluri (1967-1978). Medie 0,96 goluri/meci. A participat la CM ’70.

6. Florin Prunea: 40 selecții/-24 goluri (1990-2001). Medie 0,60 goluri/meci. A participat la CM ’94, CM ’98/CE ’96, CE 2000.

7. Dumitru Moraru: 38 selecții/-39 goluri (1975-1988). Medie 1,02 goluri/meci. A participat la CE ’84.

8. Costel Pantilimon – 27 selecții/-29 goluri (2008-). Medie 1,07 goluri/meci. A participat la CE 2016.

9. Vasile Iordache – 23 selecții/-27 goluri (1976-1984). Medie 1,17 goluri/meci. A participat la CE ’84.

10. Ion Voinescu – 20 selecții/-24 goluri (1949–1962). Medie 1,2 goluri/meci. A participat la JO ’52.

România – Lituania, în Liga Națiunilor.