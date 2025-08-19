Cuprins:
Formatul Cupei României prevede ca în faza play-off-ului să participe 32 de echipe, dintre care 24 de echipe calificate din turul anterior şi 8 echipe din Liga 1.
Cele opt echipe din primul eşalon sunt cele patru echipe clasate pe locurile 3-6 la finalul play-out-ului ediţiei anterioare de campionat, alături de cele două câştigătoare ale barajului de menţinere-promovare în Liga 1 şi cele două nou-promovate direct în actuala ediţie de campionat.
Cupa României se joacă pe 27 august
Partidele se vor desfăşura în conformitate cu prevederile articolului 30 din ROAF, “Organizarea şi programarea Cupei României”.
În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se procedează la prelungiri şi, după caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsă.
Jocurile din cadrul play-off-ului Cupei României vor avea loc, de principiu, în 27 august, ora 17:30. Excepție vor face jocurile televizate, programul complet urmând a fi stabilit și comunicat ulterior pe site-ul FRF.
Cupa României, play-off. Cum arată programul meciurilor
- Corvinul – Farul Constanța
- FC Voluntari – Csikszereda
- Politehnica Iași – Petrolul
- Steaua București – UTA Arad
- Unirea Alba Iulia – FC Botoșani
- Câmpulung-Muscel – Metaloglobus
- Sănătatea Servicii-Publice – Unirea Slobozia
- Agricola Borcea – FC Argeș
- Băicoi – Gloria Bistrița
- Sporting Liești – CS Afumați
- Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna
- Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț
- Dumbrăvița – Bihor Oradea
- Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
- Politehnica Timișoara – CS Dinamo
- Șoimii Gura Humorului – Sepsi
Cum arată Cupa României, sezonul 2025-2026
- Play-off: 27 august 2025
- Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
- Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
- Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
- Sferturi de finală: 4 martie 2026
- Semifinale: 22 aprilie 2026
- Finala: 13 mai 2026
