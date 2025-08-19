Formatul Cupei României prevede ca în faza play-off-ului să participe 32 de echipe, dintre care 24 de echipe calificate din turul anterior şi 8 echipe din Liga 1.

Cele opt echipe din primul eşalon sunt cele patru echipe clasate pe locurile 3-6 la finalul play-out-ului ediţiei anterioare de campionat, alături de cele două câştigătoare ale barajului de menţinere-promovare în Liga 1 şi cele două nou-promovate direct în actuala ediţie de campionat.

Cupa României se joacă pe 27 august

Partidele se vor desfăşura în conformitate cu prevederile articolului 30 din ROAF, “Organizarea şi programarea Cupei României”.

În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se procedează la prelungiri şi, după caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsă.

Jocurile din cadrul play-off-ului Cupei României vor avea loc, de principiu, în 27 august, ora 17:30. Excepție vor face jocurile televizate, programul complet urmând a fi stabilit și comunicat ulterior pe site-ul FRF.

Cupa României, play-off. Cum arată programul meciurilor

Corvinul – Farul Constanța

FC Voluntari – Csikszereda

Politehnica Iași – Petrolul

Steaua București – UTA Arad

Unirea Alba Iulia – FC Botoșani

Câmpulung-Muscel – Metaloglobus

Sănătatea Servicii-Publice – Unirea Slobozia

Agricola Borcea – FC Argeș

Băicoi – Gloria Bistrița

Sporting Liești – CS Afumați

Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna

Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț

Dumbrăvița – Bihor Oradea

Olimpia Satu Mare – CSM Slatina

Politehnica Timișoara – CS Dinamo

Șoimii Gura Humorului – Sepsi

Cum arată Cupa României, sezonul 2025-2026

Play-off: 27 august 2025

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026

