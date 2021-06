Dan Petrescu, în tribuna a II-a pe Arena Națională. Anghel Iordănescu, la VIP

După scandalul cu Gică Hagi, Gică Popescu și Dorinel Munteanu, care au fost trimiși să urmească de la tribuna a II-a partida Austria – Macedonia, prima de la Euro 2020 găzduită la București, în timp ce federalii și politicieni au stat la loja oficial, FRF a anunțat suplimentarea locurilor pentru fostele glorii ale naționalei.

Cu toate astea, Gică Hagi și Gică Popescu nu a mai mers la stadion, iar Dan Petrescu a urmărit întâlnirea din mijlocul suporterilor, aflați la tribuna a II-a.

”Mai contează unde am stat? Am stat unde am primit (n.r. – la tribuna a doua). N-am avut bilet nici de la Federație, nici de la UEFA, ci de la altcineva. Era bine să avem toți un bilet într-o zonă mai bună, dar și eu am fost spectator. N-ar trebui să ne plângem, asta-i situația”, a declarat Petrescu, citat de GSP.ro.

În schimb, fostul selecționer Anghel Iordănescu a avut loc în loja oficială, și a stat alături de Cosmin Contra, care are statut de observator tehnic UEFA.



Anghel Iordanescu si Cosmin Contra in tribuna la meciul de fotbal dintre Ucraina si Macedonia de Nord, din cadrul EURO 2020, desfasurat pe Arena Nationala din Bucuresti, joi 17 iunie 2021. © FOTO: Hepta / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Citeşte şi:

Legea Romexpo, desființată la dezbaterile din Comisia Economică a Senatului. Ministerul Finanțelor vrea bani pe terenuri

Rafael Nadal a renunțat la Wimbledon și la Olimpiada de la Tokyo. Care e motivul

Tragerea Loto 6/49 din 17 iunie 2021. Care sunt numerele câștigătoare

PARTENERI - GSP.RO Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan divorțează după 13 ani. Primele declarații

Playtech.ro BOMBĂ! De ce nu l-a grațiat Băsescu pe Gică Popescu! S-a aflat ADEVĂRUL

Observatornews.ro Detaliul care a dus la prinderea criminalilor lui Mihai, șoferul român de TIR ucis cu sabia într-o parcare din Franța

HOROSCOP Horoscop 17 iunie 2021. Capricornii ar putea trăi o dezamăgire mai mare sau mai multe pe același subiect

Știrileprotv.ro Acuzații fără precedent. Maradona a fost omorât. Cine sunt persoanele acuzate

Telekomsport Incredibil! Vedetă ziua, prostituată seara! Colegii de la Insula Iubirii, şocaţi de cele aflate

PUBLICITATE Sărbătorește încrederea în tine și respectul pentru mediu cu noua colecție sustenabilă de costume de baie H&M (PUBLICITATE)