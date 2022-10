Dan Șucu, noul patron al Rapidului, a investit 10 milioane de euro în două baze sportive: „Două mii de copii care fac sport timp de 50 de ani înseamnă ceva pentru mine”

Dan Șucu este cel mai nou patron din fotbalul românesc. Acesta s-a alăturat proiectului Rapid în luna mai a acestui an, atunci când a preluat 49,99% dintre acțiunile clubului din Giulești.

„N-am cumpărat propriu-zis, doar am făcut o mărire de capital. Am venit și am egalat aportul de capital al domnului Angelescu. Nu-mi place ideea asta de împrumut pe care îl face proprietarul către societate. Mi se pare că e o chestie puțin neserioasă asta cu împrumutul. Un fel de pregătire de insolvență. Orice ban pe care îl investim în Rapid să-l facem sub formă de aport de capital”, a spus Șucu la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.ro.

„Dinamo ar merita un investitor care să dorească să facă treabă”

Omul de afaceri a recunoscut că înainte de a băga bani la Rapid a avut discuții și cu cei de la Dinamo, dar a pus condiții: „Am vorbit de mai multe ori de posibilitatea aceasta și am explicat că nu văd decât posibilitatea de a mă implica cel mult în zona de juniori. Pentru că în zona de seniori mi se pare mult prea multă dezordine și mult prea multă anormalitate. Dinamo ar merita un investitor care să dorească să facă treabă. Cineva care are un istoric de a construi ceva”.

Pe lângă mărirea de capital pe care a făcut-o în Giulești, Șucu a mai investit 10 milioane de euro în două baze sportive.

Recomandări ÎNREGISTRĂRILE CUTIEI NEGRE a elicopterului Puma, cu ultimele clipe ale echipajului, arată că Armata a mințit: ”Înclinat… înclinat, nașpa de tot! Nu mai avem pământ”. În ciuda vremii, le-au spus să se întoarcă după ce muriseră!

„Pe mine terenul m-a costat 10 milioane de lei unul și 15 milioane de lei cel de-al doilea. Probabil vom mai investi încă pe atât când ele vor fi gata. În jur de 10 milioane de euro cu totul! Acolo o să facă sport în jur de două mii de copii în fiecare săptămână. Două mii de copii care fac sport timp de 50 de ani înseamnă ceva pentru mine”, dezvăluie acesta.

„Ai obligația de a da tuturor din jurul tău încredere”

Cele două baze „Constructorul” și „Coresi” au fost deja inaugurate, pe prima antrenându-se chiar echipa mare a Rapidului.

„În zona de sport de masă avem deja 500 de copii. Anul viitor, probabil că vom putea să avem 800 și vom ajunge după aceea la o mie. Taxa e între 250 și 400 de lei pe lună. Atenție, 250 de lei înseamnă că tu și soția ta poate nu mai fumați câte un pachet de țigări pe săptămână! În schimb, vă ocupați de sănătatea copilului vostru”, a punctat omul de afaceri de 59 de ani.

Așa arată baza „Constructorul” pe care Rapid deja se antrenează | FOTO: Raed Krishan

Recomandări Daniel Moise, pilotul celui de-al doilea MiG, confirmă: „Am spus: «Ninsoare puternică, aveți grijă!» Tot respectul pentru echipaj”

Întrebat despre situația financiară a Rapidului, Șucu a răspuns: „Extrem de sănătoasă! Ca proprietar ai obligația de a da tuturor din jurul tău încredere. Să aibă percepția că astăzi e mai bine decât ieri și mâine va fi mai bine decât azi. Dacă reușești să faci asta, vei câștiga. Dacă nu reușești, vei pierde”.

În fotbal, ca și în afaceri, e și competiția distructivă! Dacă nu putem s-o batem pe Rapid pe teren, hai să încercăm să forțăm suspendarea jucătorului ăla, hai să forțăm o presiune pe arbitru, hai să forțăm altceva! Nu prea nu e în regulă. Adică nu e tipul de competiție la care te aștepți. Nu e tipul de competiție în care noi suntem dispuși să intrăm. Dan Șucu, finanțator Rapid:

Mai mult, acesta s-a arătat deranjat de faptul că Rapidul trebuie să lupte cu formații care primesc bani de la stat. „Eu plătesc impozite la Pitești, Iași, Cluj, Brașov… Cu banii mei să susțin echipa locală? Am scos în evidență această anormalitate. Am început deja această luptă cu inegalitatea”.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Acuzată de infidelitate, vedeta a spus că știe "lucruri care ar putea ruina vreo 50 de familii”. Acum a șocat pe toată lumea

Playtech.ro Scandal FĂRĂ PRECEDENT la TV! Monica Gabor, dată afară din emisiune de Zăvo. S-au spus cuvinte grele: 'O trădătoare'

Viva.ro Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, spunea Loredana. Cum a fost surprinsă pe stradă, fără machiaj și fără filtre

Observatornews.ro Schema prin care un cuplu a furat 400.000 de lei de la magazinele online. Se foloseau de opţiunea de retur a produselor

Știrileprotv.ro O mamă a fost filmată când își bătea copilul în fața unei școli, în Sighetu Marmației. Băiatul plângea și o ruga să înceteze

FANATIK.RO Video. Un avion aflat pe ruta Italia – SUA a pierdut o roată la decolare. Ce s-a întâmplat după 11 ore de zbor

Orangesport.ro Anamaria Prodan s-a enervat când a auzit ce nume oficial e forţată să poarte: "Sunt prostiile lui Reghecampf astea". Cum o va chema în acte

HOROSCOP Horoscop 12 octombrie 2022. Capricornii au ceva important de înțeles din problemele de imagine cu care s-au confruntat în ultima perioadă

PUBLICITATE Știi ce e cyberhondria? Are legătură cu internetul și mulți suferim de ea fără să știm