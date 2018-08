De ce îl cheamă Michael Jordan pe N’Kololo, de la FC Hermannstadt: ”Tata și mama au vrut să fiu baschetbalist”

Libertatea: MJ, a sosit şi primul gol pentru FC Hermannstadt, după atâtea ocazii nefinalizate meci de meci, cum te simți?

Sunt fericit şi trist în acelaşi timp. Mi-aş fi dorit o victorie cu Dinamo! Oricum, eu dau totul şi la antrenament, şi pe teren. Vrea săsă joc bine meci de meci, și, dacă o fac, golurile vor veni, nu mă stresez.

În FC Hermannstadt – FC Voluntari 4-0 ai avut şansa să marchezi, dar ai preferat să laşi mingea să treacă şi astfel a devenit marcator colegul tău Tsoumou…

Am ezitat să ating mingea şi am preferat să o las să continue.

De ce îl cheamă Michael Jordan pe NKololo, de la FC Hermannstadt: 'Mama – Michael, tata – Jordan, eu – 23'

Michael Jordan! De unde și până unde?

Cred că părinții și-au dorit să aibă un baschetbalist în familie. Mama mea şi-a dorit Michael, iar tatăl – Jordan. A ieșit Michael Jordan! Deși îmi place baschetul, nu am ajuns să dau profesionist cu mingea la coș, am ales numărul cu care MJ a făcut istorie, 23. Le-am făcut și alor mei pe plac!

De ce ai ales să te transferi în România? Te-ai acomodat repede?

Vin dintr-un campionat foarte puternic, Ligue 1 Franța. Când ţi se propune să vii în România, eziți, dar eu mi-am dorit o schimbare şi am acceptat oferta. Este o echipă bună, colegii m-au primit cu brațele deschise. Şi oraşul este foarte frumos, oamenii sunt primitori şi amabili. E puțin mai greu să te adaptezi, mai am nevoie de timp. Pentru mine e o schimbare mare, din Franța în România. Încerc, doar că felul «de a munci» nu este acelaşi, dar condițiile sunt foarte bune.

Ce faci în timpul liber?

Stau foarte mult acasă, învăț limba româna. Ies cu colegii, din când în când, să mâncăm.

Cum este mâncarea românească? Ce îți place cel mai mult?

Este bună, dar încă nu am preferințe. Mai este nevoie de timp să găsesc un fel preferat.

Ronaldinho, fotbalistul preferat. Spune că a pierdut trei ani la Caen

Cine este idolul tău?

Brazilianul Ronaldinho!

Care este cea mai frumoasă amintire a ta? Dar cea mai urâtă?

Meciul la națională împotriva Burundi, când am și marcat, este cea mai frumoasă amintire a mea. Cea mai urâtă ? Când am semnat la Caen. Am pierdut trei ani din carieră.

Are trei frați, toți fotbaliști

Cine mai joacă fotbal din familia ta?

Fratele meu cel mare a jucat la Sochaux. Încă un frate e în Irlanda, în liga a doua, iar cel mai mic este în Franța, la Tours, unde a semnat primul său contract pro. E explicabil de ce părinții au vrut și un baschetbalist, nu? Nu le-a ieșit…



Ce echipă din România a reuşit să te impresioneze?

Îmi place FCSB , ofensiv au jucători foarte buni.

A fost în probe la Aston Villa

Ce greşeli făcute în viață și ți-ai dori să le schimbi?

Am fãcut multe greşeli în viață, toți facem. Nu mi-aş dori să schimbi nimic, toate m-au ajutat să devin matur.

Ai trecut și pe Aston Villa? De ce nu ai rămas?

M-am antrenat cu ei două zile. Toate testele le-am trecut cu bine, însă antrenorul a fost schimbat, așa că am revenit în clubul meu. Ar fi fost un pas mare pentru mine în cariera mea.

Unde te vezi peste 5 ani?

Pentru moment, îmi doresc să regăsesc plãcerea de a juca pentru un club care îmi dă încredere, în viitor, vom vedea!

De ce fotbal? Ți-ai fi dorit altceva?

Sincer, nu. Vin dintr-o familie unde fotbalul este totul, toată lumea joacă fotbal. Este în sânge, așa că era greu să îți doreşti altceva.

NKololo este component al echipei naționale a statului Congo. El a evoluat în patru meciuri marcând de doua ori, cu Nigeria, într-un amical disputat în Belgia, precum și cu Burundi (3-0), în preliminariile Cupei Mondiale din Rusia.

NKololo, care poate juca mijlocaș ofensiv sau atacant a ajuns la Caen în vara anului 2015. În primul sezon petrecut la formaţia din Ligue 1 a bifat 16 prezenţe. După un sezon şi jumătate, Michael Jordan a revenit în Ligue 2, la Laval, pentru care a înscris un gol în 12 meciuri. În vara anului trecut, după ce i-a expirat împrumutul la Laval, s-a întors la Caen, evoluând în 10 meciuri. S-a născut la Creteil, Franţa, şi şi-a început cariera în 2012, la Chateauroux, evoluând în trei meciuri pentru echipa din Ligue 2. În 2013 a mers la Clermont, o altă grupare din Ligue 2, pentru care a bifat 50 de meciuri şi a înscris de două ori.

