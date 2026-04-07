„S-a stins un om care a fost mai mult decât un antrenor, cel care ne-a învăţat că fotbalul nu este doar un sport, ci un mod de a trăi cu demnitate. Mircea Lucescu a fost un model pentru zeci de generaţii, un om care a iubit fotbalul mai mult decât pe sine însuşi. Ne rămân amintirile, lecţiile de viaţă şi eleganţă inconfundabilă cu care păşea pe fiecare stadion al lumii.

Suntem convinşi de un singur lucru: dacă acolo unde sunteţi acum există un teren de fotbal, cu siguranţă îl veţi găsi.

Mulţumim pentru tot, domnule Lucescu! Odihniţi-vă în pace!”, se arată în mesajul echipei naţionale.

Mircea Lucescu a murit, marţi, la 80 de ani, la Spitalul Universitar.

Ultimul meci condus de Mircea Lucescu a fost cel al naţionalei României cu Turcia, la 26 martie, în barajul pentru Cupa Mondială din 2026.

