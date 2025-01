Emma Răducanu, probleme cu insectele în Australia. „Mâna și glezna mi s-au umflat foarte mult”

Emma Răducanu s-a născut în Canada, din tată român și mamă chinezoaică, și reprezintă Marea Britanie la tenis. Zilele acestea, sportiva se află în Australia, unde se pregătește asiduu pentru turneul de la Melbourne.

Britanica întâmpină, însă, ceva probleme. A anunțat că i s-au umflat mâna și glezna, dar a refuzat tratamentul de teamă ca nu cumva contaminarea să ducă la un test antidoping pozitiv.

„Toți suntem probabil destul de atenți la ceea ce luăm, ce folosim. De exemplu, m-a mușcat foarte rău nu știu ce insectă, cum ar fi furnici, țânțari, ceva. Sunt alergică, cred. Mâna și glezna mi s-au umflat foarte mult”, le-a declarat Emma Răducanu reporterilor, la o conferință de presă înainte de Australian Open.

A refuzat să folosească un spray antiseptic, de frica dopajului

Ea a adăugat: „Cineva mi-a dat acest spray antiseptic, natural, care să vindece mușcăturile. Nu am vrut să-l iau. Nu am vrut să-l folosesc. Am rămas cu glezna și mâna umflate. Nu am vrut să risc”.

„Este evident o preocupare în mintea noastră. Suntem cu toții în aceeași barcă. Dacă se întâmplă ceva care scăpă de sub controlul nostru, atunci va fi o mică luptă să încercăm și să dovedim că suntem nevinovați”, a completat sportiva.

