FCSB l-a transferat pe mijlocaşul Florentin Matei. Gigi Becali, în 2011: ”Dacă ăsta ajunge fotbalist, îmi tai capul”

„FCSB anunţă că a semnat un contract cu Florentin Matei, care a evoluat ultima dată pentru Al Ittihad Kalba, în Emiratele Arabe Unite. Mijlocaşul în vârstă de 25 de ani, care a fost juniorul echipei noastre şi a evoluat chiar în doua partide oficiale din Liga I, la finalul sezonului 2009-2010, va purta tricoul cu numărul 70. Clubul nostru îi urează bun venit şi să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roş-albastru”, se arată pe site-ul citat.



Mijlocaşul a declarat că revenirea la gruparea roş-albastră este o mare provocare pentru el. „Mă bucur pentru că m-am întors acasă după atâţia ani. Consider că este o mare provocare pentru mine şi puteţi fi siguri că voi da tot ce am mai bun pentru echipă. Sper să am evoluţii bune şi îmi doresc foarte mult să luăm campionatul”, a precizat Matei, care revine la FCSB după ce în urmă cu șapte ani a plecat cu scandal.

„Hai să vedem dacă l-am scăpat prea uşor pe Florentin Matei. Când l-am luat pe Matei am zis că o să ajungă mare jucător, îi dădeam 35.000 de euro pe lună. Dacă ăsta ajunge fotbalist, eu îmi tai capul.

Nu s-a născut fotbalist, el s-a născut să jongleze mingea. Eu l-am văzut pe Matei, l-a băgat Stoichiţă un meci, două să-l vedem. Hagi, la 16 ani, era super fotbalist. Matei nu are nici forţă, nici viteză. Eu am învăţat de la Piţurcă asta. Dacă are forţă şi viteză, la celelalte mai lucrăm. Florentin Matei e moale, nu o să ajungă fotbalist”, declara Becali în 2011 la GSPTV.

Matei, în 2011: „Sunt total dezamăgit de patron”

În 2011, Florentin Matei spunea că nu are de gând să mai lucreze cu Gigi Becali și că se bucură că a plecat de la echipa roș-albastră.

„Am terminat definitiv cu Steaua. Nu-mi pare rău că am plecat de la această echipă. Bine că am scăpat de acolo. Sunt total dezamăgit de patron. Nu a făcut nimic pentru mine din ce mi-a promis.

În urmă cu doi ani, atunci când am semnat cu Steaua, el mi-a spus că va avea personal grijă de mine. Nici nu cred că s-a interesat de mine.Nu mi se pare normal acest lucru, mai ales că dânsul spunea că o să ajung mare fotbalist. Acum am înţeles şi eu că au fost doar vorbe în vânt. Sunt dezamăgit de tot ce am păţit la Steaua. Mihai Stoica nici nu cred că ştie că mi-am reziliat contractul cu această echipă„, spunea Matei pentru Prosport.

Născut în 15 aprilie 1993, la Bolintin-Vale, Florentin Matei a făcut junioratul la Steaua, dar a fost suspendat trei luni fiindcă a fugit fără urmă.

El a fost împrumutat, în sezonul 2010-2011, la Unirea Urziceni, după care a fost declarat liber de contract. În cariera sa de până acum, Florentin Matei a mai jucat la Cesena, Volîn Luţk, HNK Rijeka, Astra Giurgiu şi Al Ittihad Kalba.

