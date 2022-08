După succesul sportivului legitimat la Dinamo în proba de 200 de metri liber, LEN a scris că „Roma îl va ține minte pentru totdeauna pe David Popovici”.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??



What a race from David Popovici! He breaks the World Junior Record and another Championship Record! Rome will forever remember his impact on this Championships ?#LEN #Aquatics #Swimming pic.twitter.com/baKKqsYcHd