Finlandezii au sărbătorit în chiloți titlul mondial la hochei | GALERIE FOTO&VIDEO

Mii de finlandezi au ieșit pe străzi cu steaguri, iar tinerii mai înfierbântați s-au aruncat în fântâni în chiloți.

Hocheiştii finlandezi au făcut senzaţie după ce au reuşit să elimine în sferturile de finală Suedia (5-4), dublă deţinătoare a titlului, şi apoi Rusia (1-0) în semifinale.

De menţionat că selecţionata Canadei s-a prezentat la actuala ediţie a Campionatului Mondial cu un lot compus în totalitate din jucători care evoluează în Liga profesionistă nord-americană (NHL), în timp ce Finlanda a avut doar patru jucători angrenaţi în cea mai puternică ligă de hochei din lume.

Finlanda figurează de mult timp între cele şase naţiuni majore ale hocheiului mondial, alături de Canada, Rusia, Suedia, Cehia şi Statele Unite, însă finlandezii aveau până acum doar două titluri mondiale în palmares, cucerite în 1995 şi 2011.

Canada, campioana lumii în 2015 şi 2016, a ratat ocazia de a egala Rusia în privinţa numărului de medalii de aur (27, inclusiv sub steagul Uniunii Sovietice).

În meciul pentru stabilirea ocupantei locului al treilea, Rusia a învins Cehia cu 3-2 după executarea şuturilor de departajare.

And the fans go wild as #Finland @Leijonat wins the ice hockey World Championships! If you’re not at the #Helsinki market square, this is how insane it is with THOUSANDS of fans at 1am on Monday morning! ??? #leijonat #mmkisat #MM2019 #IIHFWorlds #suomi pic.twitter.com/KzsBYiZR76

— David Mac Dougall (@davidmacdougall) May 26, 2019