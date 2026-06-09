În familia lui Kevin, sunt 4 frați, toți fotbaliști. „Când eram mici, jucat mult fotbal împreună. Contra unor prieteni, unul împotriva celuilalt… Dintre frați, eu eram cel mai bun, desigur (râde). E adevărat, dărâmam tot felul de lucruri în casă. Pahare, vaze, am mai spart și câte o fereastră. Toți eram vinovați. Dar mama ne supraveghea îndeaproape, să nu facem nebunii mai mari”, a explicat atacantul de la FC Argeș, al cărui model era Patrick Kluivert, într-un interviu pentru Libertatea.

Lumea fotbalului îl cunoștea drept Kevin Luckassen, dar și-a schimbat numele. Derrick, fratele lui, spunea, într-un interviu, că în familiile originare din Ghana numele se împart, două cu tata, două cu mama!

E o poveste mai lungă. Brobbey e tatăl nostru și am luat toți numele lui. Doar Derrick a rămas Luckassen, dar și el și-l va schimba în curând.

Al patrulea frate, Samuel Brobbey, fundaș central, 27 de ani, a jucat ultima oară la GVVV Veenendaal.

În competiție sunt 8 ​​perechi de frați, unii din aceeași tabără, alții în naționale diferite.

Alte dueluri între frați la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Désiré Doué (21 de ani, mijlocaș, PSG, naționala Franței) și Guéla Doué (23 de ani, fundaș, Strasbourg, naționala Coastei de Fildeș);

John Souttar (29 de ani, fundaș, Glasgow Rangers, naționala Scoției) și Harry Souttar (27 de ani. fundaș, Leiceste/ Anglia, naționala Australiei);

Iñaki Williams (31 de ani, atacant, Bilbao/ Spania, naționala Ghanei) și Nico Williams (23 de ani, atacant, Bilbao/ Spania, naționala Spaniei)

Frați în aceeași națională

Lucas Hernandez (30 de ani, fundaș, PSG) și Theo Hernandez (28 de ani, fundaș, Al-Hilal/ Arabia Saudită – ambii în naționala Franței;

Jurriën Timber (24 de ani, fundaș, Arsenal/ Anglia) și Quinten Timber (24 de ani, mijlocaș, Marseille/ Franța) – ambii în naționala Olandei;

Leandra Bacuna (mijlocaș, 34 de ani, Iğdır FK, Turcia) și Juninho Bacuna (mijlocaș, Volendam/ Olanda) – ambii în naționala Curaçao:

Laros Duarte (29 de ani, mijlocaș, Academia Puskas/ Ungaria) și Deroy Duarte (26 de ani, mijlocaș, Ludogoreț/ Bulgaria) – ambii în naționala Capului Verde.

Loturile celor 48 de echipe de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Echipele-tip și numerele de pe tricouri