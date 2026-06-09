În familia lui Kevin, sunt 4 frați, toți fotbaliști. „Când eram mici, jucat mult fotbal împreună. Contra unor prieteni, unul împotriva celuilalt… Dintre frați, eu eram cel mai bun, desigur (râde). E adevărat, dărâmam tot felul de lucruri în casă. Pahare, vaze, am mai spart și câte o fereastră. Toți eram vinovați. Dar mama ne supraveghea îndeaproape, să nu facem nebunii mai mari”, a explicat atacantul de la FC Argeș, al cărui model era Patrick Kluivert, într-un interviu pentru Libertatea.
Lumea fotbalului îl cunoștea drept Kevin Luckassen, dar și-a schimbat numele. Derrick, fratele lui, spunea, într-un interviu, că în familiile originare din Ghana numele se împart, două cu tata, două cu mama!
E o poveste mai lungă. Brobbey e tatăl nostru și am luat toți numele lui. Doar Derrick a rămas Luckassen, dar și el și-l va schimba în curând.
Al patrulea frate, Samuel Brobbey, fundaș central, 27 de ani, a jucat ultima oară la GVVV Veenendaal.
În competiție sunt 8 perechi de frați, unii din aceeași tabără, alții în naționale diferite.
Alte dueluri între frați la Campionatul Mondial de Fotbal 2026
- Désiré Doué (21 de ani, mijlocaș, PSG, naționala Franței) și Guéla Doué (23 de ani, fundaș, Strasbourg, naționala Coastei de Fildeș);
- John Souttar (29 de ani, fundaș, Glasgow Rangers, naționala Scoției) și Harry Souttar (27 de ani. fundaș, Leiceste/ Anglia, naționala Australiei);
- Iñaki Williams (31 de ani, atacant, Bilbao/ Spania, naționala Ghanei) și Nico Williams (23 de ani, atacant, Bilbao/ Spania, naționala Spaniei)
Frați în aceeași națională
- Lucas Hernandez (30 de ani, fundaș, PSG) și Theo Hernandez (28 de ani, fundaș, Al-Hilal/ Arabia Saudită – ambii în naționala Franței;
- Jurriën Timber (24 de ani, fundaș, Arsenal/ Anglia) și Quinten Timber (24 de ani, mijlocaș, Marseille/ Franța) – ambii în naționala Olandei;
- Leandra Bacuna (mijlocaș, 34 de ani, Iğdır FK, Turcia) și Juninho Bacuna (mijlocaș, Volendam/ Olanda) – ambii în naționala Curaçao:
- Laros Duarte (29 de ani, mijlocaș, Academia Puskas/ Ungaria) și Deroy Duarte (26 de ani, mijlocaș, Ludogoreț/ Bulgaria) – ambii în naționala Capului Verde.
Loturile celor 48 de echipe de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Echipele-tip și numerele de pe tricouri
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