FRF l-a reclamat pe contestatarul Marcel Pușcaș la Disciplină. Reacția fostului federal: ”Mare greșeală!”

FRF l-a reclamat pe fostul federal la Comisia de Disciplină și Etică, iar dosarul a rămas în pronunțare.

Contactat de Libertatea, Marcel Pușcaș a rămas surprins: „Nu știu pentru ce am fost reclamat. Habar n-am. Eu am început de o lună activitatea la U Craiova 1948 Club Sportiv SA și n-am scos un sunet. Sunetele pe care le-am scos înainte n-au nicio legătură. Dacă am fost reclamat pentru ce am spus când eram fără angajament este o mare greșeală. Eu n-am primit nici o notificare de la Comisia de Disciplină a Federației. Mă voi interesa despre ce este vorba”.

Marcel Pușcaș s-a retras o perioadă din fotbal, dezamăgit că n-a fost ales președinte al FRF, dar a revenit în fotbal pe 11 octombrie, ca președinte la FC U Craiova, echipa lui Adrian Mititelu.

Marcel Pușcaș a intrat în conflict cu președintele FRF, Răzvan Burleanu, încă din perioada în care lucra în cadrul Federației. Cei doi s-au contrat dur inclusiv în campania electorală.