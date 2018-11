FRF se apără: „Jucătorii au știu că e nevoie de o victorie la două goluri diferență în Muntenegru”

Fundașul Cristian Manea a declarat altceva: 'N-am știut!'. Ciprian Deac l-a completat: „Dintre cei care am jucat, care am fost pe teren, nu cred că ştia nimeni că mai avem nevoie de încă un gol. Dacă ştiam, era clar că forţam să mai marcăm un gol. Asta e, acum e prea târziu”, a spus Ciprian Deac pentru Telekom Sport.

Comunicatul FRF:

„În urma informațiilor false apărute în mass-media, Federația Română de Fotbal dorește să facă următoarele precizări:

„Dovezile clare' prezentate din dorința de a se arăta așa-zisa incompetență a Federației nu sunt altceva decât niște speculații. Staff-ul echipei naționale a cunoscut foarte bine situația României în Liga Națiunilor înaintea partidei cu Muntenegru. De asemenea, jucătorii au fost anunțați atât la ședința tehnică din preziua meciului, cât și la cea premergătoare partidei, că e nevoie de o victorie la două goluri diferență pentru a avea șanse de a fi în urna a treia la tragerea la sorți pentru Euro 2020.

O informație incompletă prezentată pe site nu reprezintă o informare a jucătorilor echipei naționale.

Bucuria tricolorilor a fost una naturală, o celebrare a victoriei, mai ales că a fost prima în fața reprezentativei Muntenegrului într-o partidă oficială.

În legătură cu schimbările efectuate de selecționerul Cosmin Contra pe durata meciului de la Podgorica, Federația Română de Fotbal nu face niciun comentariu, așa cum nu a făcut-o niciodată la adresa unui selecționer. Totuși, reiterăm sprijinul pentru Cosmin Contra, un selecționer al cărui obiectiv este calificarea la Euro 2020 și sub conducerea căruia echipa națională a României a pierdut un singur meci, amicalul cu Olanda, în 14 partide.

Cosmin Contra: „Jucătorii echipei naționale au fost informați atât în ziua jocului, cât și cu o zi înainte, la ședințele de grup, dar și în discuțiile individuale că avem nevoie de o victorie la două goluri diferență. Am decis înlocuirea lui Claudiu Keșeru pe final pentru că acesta făcuse un efort considerabil până atunci, iar introducerea lui Tudor Băluță a însemnat urcarea lui Nicolae Stanciu pe o poziție mai avansată, unde avea o mai mare libertate de ajunge aproape de poarta adversă. La fel ca și la partida cu Lituania, am început meciul de la Podgorica cu doi atacanți, pentru că obiectivul nostru a fost clar, acela de a câștiga și de a marca cât mai multe goluri! Repet: am știut de ce intrăm pe teren, ce trebuie să obținem. Din păcate, nu am reușit să mai marcăm”.

Nicolae Stanciu: „Am știut cu o zi înainte de meci că avem nevoie de o victorie la două goluri pentru a avea șanse la urna a treia pentru tragerea la sorți a preliminariilor EURO 2020. Și cred că s-a văzut acest lucru după felul în care am abordat jocul, după numărul șanselor create și a jocului ofensiv pe care l-am practicat. Am încercat să câștigăm la cât mai multe goluri diferență. Știam importanța unei victorii la două goluri. Noi am luptat până la final pentru obiectivul nostru și ne-am bucurat pentru evoluția bună și un an încheiat fără înfrângere”.

Picaj istoric! Naționala de fotbal a României va fi în urna a 4-a la tragerea pentru preliminariile Euro 2020.