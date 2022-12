Ghidul kenyan ajuns viral pe net, un voluntar de 76 de ani și pisica adoptată la Doha. Zece momente memorabile de la Campionatul Mondial din Qatar 

Turneul final din Qatar a fost, fără îndoială, unul dintre cele mai spectaculoase din istorie. Cu condiții de top și facilități colosale pentru participanți: de la aer condiționat de mare putere pe toate stadioanele, la săli de rugăciune pentru musulmani și cabinete medicale SF.

Pe lângă condițiile incredibile de care au beneficiat peste un milion de spectatori veniți în Qatar, în urma turneului final rămân și momente memorabile. De care ne vom aduce aminte.

1. Viralul Mondialului: „Metro? This way!”

Abubakar Abbas și-a dorit să facă parte dintre voluntarii de la Mondial, a aplicat la el acasă, în Nairobi și a fost selectat. Tânărul din Kenya oferea indicații turiștilor despre cum se ajunge la stația de metrou.

Instalat într-un scaun precum cel al unui arbitru de tenis, Abubakar a devenit vedetă la doar câteva zile de la startului turneului final, făcându-i pe fani să-l îndrăgească rapid. Și asta doar prin cele trei cuvinte pe care acesta le spune, fără încetare, ore bune, în fiecare zi: „Metro? This way!”.

2. 88 de ani împliniți la meciul de deschidere

Jurnalistul argentinian Enrique Macaya Marquez a ajuns la cel de-al 17-lea Campionat Mondial! Acesta a stabilit astfel un record și a sărbătorit 88 de ani în timp ce comenta jocul de deschidere, dintre Qatar și Ecuador, meci pe care l-a comentat pentru postul de radio D Sports din Argentina.

Primul său turneu final de CM a fost în 1958, atunci când avea 23 de ani și a călătorit din Argentina natală în Suedia. „Pasiunea mea este fotbalul, mai degrabă decât jurnalismul”, a spus acesta.

Enrique Macaya Marquez

3. A dansat cu mama sa pe gazon

Marocul a reușit să se califice în semifinalele Cupei Mondiale din Qatar, după ce a învins Portugalia, prin golul lui Youssef En-Nesyri. Bucuria s-a pornit imediat după fluierul de final și a fost una memorabilă.

Sofiane Boufal, fotbalistul celor de la Angers, a oferit una dintre cele mai spectaculoase și emoționante imagini de la turneul final! Și-a luat mama care se afla în tribună, a invitat-o pe gazon, unde cei doi au dansat preț de momente bune în aplauzele miilor de spectatori de pe stadion.

4. Voluntar la cinci campionate mondiale

Hubert Bihler a fost unul dintre cei peste 20.000 de voluntari implicați în Cupa Mondială de anul acesta. Chiar dacă are 76 de ani, germanul a oferit sprijin pentru jurnaliști la stadionul 974, una dintre cele opt locații unde s-au jucat meciuri.

Originar din Dunningen, regiunea Pădurea Neagră, aproape de Franța și Elveția, acesta a fost profesor de sport și de matematică, dar înainte chiar jucător și antrenor de fotbal. A fost voluntar la cinci Cupe Mondiale (2006, 2010, 2014, 2018 și 2022) și a rămas încântat de Doha și Qatar

Hubert Bihler

5. N-a jucat deloc, dar Messi i-a dat tricoul

Australianul Cameron Devlin nu a jucat niciun minut pentru echipa Australiei la Cupa Mondială, dar a plecat acasă cu un cadou de mare valoare! Acesta a făcut schimb de tricouri cu Leo Messi la finalul meciului direct din optimile de finală.

„Am intrat pe teren să îi consolez pe băieţi şi apoi am dat mâna cu Messi”, a declarat mijlocașul. Pe internet există un video cu Messi și Devlin care se îmbrățișează după schimbul de tricouri. Cameron Devlin joacă în Scoția la Heart of Midlothian.

6. Au pedalat 7.000 de kilometri până în Doha

Francezii Gabriel Martin și Mehdi Balamissa au sosit în Qatar pentru Mondial după o cursă de 7.000 km cu bicicleta de la Paris la Doha. Cei doi au avut nevoie de trei luni pentru a ajunge de la Stade de France la Lusail Stadium.

„Nu a fost o călătorie ușoară. Ne-am confruntat cu multe probleme mecanice cu bicicletele a trebuit să luptăm cu rănile și oboseala”, a declarat Martin. „Am pedalat patru săptămâni în deșert și a fost complet fascinant. Doar să mă ascult descriind călătoria sună incredibil”, a spus și Mehdi.

WATCH: Frenchmen Mehdi Balamissa and Gabriel Martin cycled over 4,300 miles, through sandstorms and deserts in the Middle East to reach Qatar for the #FIFAWorldCup pic.twitter.com/9t1WexhC3P — Reuters (@Reuters) December 4, 2022

7. Condiții incredibile pentru persoanele cu dizabilități

Persoanele cu handicap au beneficiat de cele mai bune condiții și de un tratament cum n-a mai fost în istorie la un turneu final: transport special, parcări dedicate, preluare și acces asistat până în tribună, toalete specifice, casă unică la magazine și prioritate peste tot.

În vârstă de doar 10 ani, Aiden Bell suferă de paralizie cerebrală și a fost prezent la Mondial. Într-o declarație pentru site-ul ilq.com, tatăl acestuia, George, a declarat: „A fost o experiență uluitoare!”.

8. Japonezii, campionii curățeniei pe stadion

Fanii Japoniei au impresionat din nou întreaga lume! Niponii au curățat în urma lor toate mizeriile lăsate în tribună, la toate meciurile pe care le-au jucat la turneul final. Japonezii au procedat la fel și în 2018, la Campionatul Mondial din Rusia, când strângeau gunoaiele după fiecare meci al echipei lor.

Ei au trecut la nivelul următor la Mondialul din acest an și au făcut un gest fără precedent. Niponii au făcut curat și la meciul de deschidere al turneului, Qatar – Ecuador 0-2.

9. Au plecat acasă cu o pisică din Doha

Jucătorii naționalei Angliei, Kyle Walker şi John Stones, au adoptat un motan din Qatar. Cei doi n-au vrut să lase motanul tigrat în Doha, așa că au făcut toate formalitățile să-l poată lua acasă. Motanul a fost dus la veterinar pentru deparazitare şi vaccinare, urmând să petreacă o vreme în carantină, înainte de a ajunge în Anglia.

„Încă din prima zi când am ajuns acolo a venit la noi. Ieşea în fiecare noapte şi îşi aştepta mâncarea. Unora nu le plac pisicile, dar eu le ador”, a spus Kyle Walker.

Football might not be coming home, but Dave the cat is! 🐈



Dave spent time around the players and was unofficially adopted by the team, with John Stones and Kyle Walker pictured with him on most evenings ❤️



The players have decided they will rehome Dave 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/dA2qRDSfjj — Sky Sports Football (@SkyFootball) December 12, 2022

10. Messi, pelerina și gestul de apreciere regal

Argentina a devenit campioană mondială, iar Messi a ridicat în Qatar trofeul îmbrăcat într-o ținută inedită. Pe podium, emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, l-a îmbrăcat pe Messi într-o haină tradițională, numită „bisht”. Roba reprezintă un gest de apreciere din partea familiei regale din Qatar. Haina este purtată de emir și de miniștri în zilele importante.

Pe 18 decembrie, în ziua finalei, Qatar a sărbătorit ziua națională. „Înseamnă onoare și demnitate. Este purtată de arabi de sute de ani. Este o onoare și arată că Messi e o legendă”, a scris o jurnalistă de la o publicație arabă.

Roba este făcută din păr de cămilă și blană de capră, iar cele purtate de familia regală au și inserții de aur.

Plus trei lucruri inedite de la Campionatul Mondial

1. Camere de rugăciuni la meci

Fiecare stadion găzduiește mai multe săli speciale de rugăciune dedicate musulmanilor. Împărțite în încăperi speciale pentru bărbați și pentru femei, acestea se deschid cu patru ore înainte de fiecare partidă și se închid la o oră după terminarea jocului. Camerele de rugăciune au fost poziționate în locuri ferite de aglomerație și gălăgie și erau păzite de către doi polițiști locali.

Cameră de rugăciuni la stadion

2. Cabinete medicale de top

Fiecare stadion dispune de cinci cabinete medicale, dotate cu absolut tot ce este nevoie în caz de urgență. Acestea beneficiază de un medic specialist, dar și de o asistentă. Există inclusiv aparate de monitorizare, pentru EKG, și calculatoare cuplate la sistemul de urgență pentru a se interveni rapid în cazul unui pericol. Inclusiv în curtea arenelor erau echipe medicale pe scutere sau mașinuțe.

Cabinet medical din incinta stadionului

3. Au renunțat la imprimante

Mondialul din Qatar e primul unde nu mai există foi cu formațiile de start pentru jurnaliștii aflați la masa presei sau pentru fotoreporterii acreditați. La ediția din acest an, oficialii FIFA au decis să înlocuiască foile, „pentru a salva Planeta”, cu coduri QR.

Cei care doresc să aibă echipele pornesc camera foto a telefonului mobil sau scanează codul cu o aplicație specială și au formațiile imediat.

Listele de start, pe QR cod

